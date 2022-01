La santé publique de Montréal suspend les nouvelles règles destinées aux garderies

La Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP) suspend l'application des nouvelles directives de Québec concernant les éducatrices en service de garde et les enfants ayant été en contact avec une personne ayant contracté la COVID-19.

Pour les services de garde de Montréal, nous mettons en pause l’application des nouvelles consignes du ministère, c’est-à-dire, nous continuons à isoler les contacts à risque modéré jusqu’à nouvel ordre , indique un message enregistré de la Direction régionale de santé publique de Montréal DRSP destiné aux directeurs des services de garde à l’enfance de Montréal.

En attendant notre appel, s'il vous plaît, exclure les personnes ayant testé positif par test rapide ou au centre de dépistage, les personnes qui résident avec [elles] et les personnes avec des symptômes , précise-t-on.

Aussi, si le cas a été présent au service de garde dans les deux jours avant ses symptômes ou son test positif, exclure du service de garde les personnes qui sont dans le même groupe ou groupe double que le cas positif , conclut le message.

Le message de la Direction régionale de santé publique de Montréal DRSP ne précise pas les raisons expliquant cette décision, qui ne concerne que la région de Montréal, selon le porte-parole du CIUSSS CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, Jean-Nicolas Aubé. Ce dernier indique en outre que des discussions sont en cours avec Québec, mais sans en préciser la teneur.

« On applique exactement ce qu’on faisait avant. » — Une citation de Jean-Nicolas Aubé, porte-parole du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal

Deux sources ont par ailleurs indiqué à Radio-Canada que d’autres directions régionales de santé publique ont signalé leur malaise à propos des nouvelles directives et songent à suivre l’exemple de la DRSP de Montréal. Selon elles, une réunion de la table nationale des directions de santé publique se penchera lundi sur cet enjeu.

La semaine dernière, Québec a publié une nouvelle directive stipulant que les éducatrices en service de garde et les enfants ayant été en contact avec une personne ayant contracté la COVID-19 ne sont plus tenus de s’isoler, à moins de présenter des symptômes associés au coronavirus.

Avant la pause des fêtes, quiconque avait été en contact étroit [à moins de 2 mètres pendant plus de 15 minutes, NDLR] avec une personne infectée devait plutôt s’isoler pendant 10 jours, ce qui causait des maux de tête aux services de garde, aux prises avec une pénurie de personnel, mais aussi aux parents, soudainement contraints de demeurer à la maison.

À compter de cette semaine, les éducatrices sont plutôt encouragées à surveiller leurs symptômes et à faire un test de dépistage rapide tout en demeurant au travail, indique la nouvelle directive gouvernementale. Les enfants doivent quant à eux être considérés comme étant à risque modéré et peuvent continuer à fréquenter leur garderie.

« Les enfants ou membres du personnel qui sont des contacts asymptomatiques n’ont pas besoin de tests de dépistage et peuvent fréquenter le milieu de garde SAUF s’ils sont isolés pour d’autres raisons (ex. : un membre du domicile de l’enfant a reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19). » — Une citation de Extrait de la nouvelle directive gouvernementale

Selon la directive, les garderies conservent toutefois le pouvoir de refuser l’accès à un enfant qui présente des symptômes avant ou à son arrivée au service de garde , si l’enfant ou une personne de son domicile a un test positif de COVID-19, si l’enfant attend le résultat d’un tel test ou si l’enfant a voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours.

La directive de Québec précise tout de même aux directions de services de garde qu' il est possible que la santé publique communique avec vous s’il est nécessaire de fermer un groupe ou un service de garde .

Le ministre Lacombe prend acte des inquiétudes

La nouvelle approche du gouvernement suscite beaucoup d’appréhension parmi le personnel du réseau de services de garde éducatifs à l’enfance et les parents des enfants, d’autant plus que ces derniers ne sont pas vaccinés et qu’ils ne sont pas tenus de porter un masque.

Le ministre de la Famille du Québec, Mathieu Lacombe, en a d'ailleurs pris acte dans un message publié vers midi sur Facebook. Évidemment, j’ai constaté que ces nouvelles consignes suscitent beaucoup de questions chez les parents et les éducatrices , écrit-il.

« J’ai donc demandé que la Direction générale de la santé publique rencontre les associations qui représentent les CPE, les garderies et les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, pour leur expliquer cette recommandation et qu’elle réponde à leurs questions. La rencontre aura lieu dans les prochaines heures. » — Une citation de Mathieu Lacombe, ministre de la Famille du Québec

M. Lacombe, qui ne commente pas la décision de la Direction régionale de santé publique de Montréal DRSP de Montréal, assure par ailleurs que la sécurité des enfants et du personnel est la priorité de son ministère, du gouvernement et des experts en santé publique.

Avant que la Direction régionale de santé publique de Montréal DRSP de Montréal n'annonce sa décision, la directrice du CPE Tortue têtue, Marie-Claude Gagnon, affirmait que les éducatrices ne se sentaient pas protégées par cette nouvelle directive. Elles s’estimaient plus vulnérables que jamais aux éclosions et craignaient que la situation ne dégénère et entraîne des fermetures.

On n’est pas rassuré quant à la propagation, quant au fait que le virus pourrait continuer de se promener, de rejoindre d’autres enfants, d’autres éducatrices , résumait Mme Gagnon, dont le CPE est situé au centre-ville de Montréal.

Le président de l’Association des garderies privées du Québec (AGPQ), Samir Alahmad, abonde dans le même sens. En entrevue à Tout un matin, il dit avoir été surpris par cette directive, d’autant plus que celle-ci n’a pas été communiquée publiquement lors du dernier point de presse du premier ministre Legault, jeudi dernier.

« En agissant de telle manière, est-ce qu’on a un risque de plus pour la contamination? Je ne suis pas un spécialiste, mais je peux vous dire : oui, c’est sûr, on a un risque de plus. Est-ce que c’est un risque calculé, compte tenu de la situation? C’est aux autorités de nous le dire. » — Une citation de Samir Alahmad, président de l'AGPQ

Aujourd’hui même, il y a beaucoup de services de garde qui sont fermés, ou un certain nombre. Mais c’est sûr qu’on va commencer à gérer ça à partir de demain, peut-être d’aujourd’hui , anticipe-t-il.

Selon M. Alahmad, les services de garde sont coincés entre la volonté du gouvernement de garder les services de garde ouverts le plus possible, les éducatrices qui craignent pour leur sécurité, et les parents qui ont des besoins différents.

Avant les fêtes, souligne-t-il, les règles de Québec pouvaient rapidement conduire à la fermeture d’un service de garde. Chaque cas positif entraînait la fermeture d’un groupe, et il suffisait que l’éducatrice de ces enfants ait été en contact avec les enfants d’un autre groupe pour que celui-ci soit fermé à son tour.

Cela entraînait du coup le mécontentement de certains parents touchés. Il y a des parents qui [disaient] : "écoute, je dois aller travailler, je suis médecin, je suis infirmier, je suis policier, je suis service essentiel, je ne peux pas rester chez nous" , relate M. Alahmad.

Dans le contexte actuel, la décision d’envoyer ou non un enfant à son service de garde relève uniquement de ses parents, rappelle le président de l’Association des garderies privées du Québec AGPQ .

Il souligne tout de même que Québec invite les parents qui le peuvent à garder leur enfant à la maison jusqu’au 17 janvier, date annoncée du retour en classe pour les élèves et les étudiants du Québec.

Moi, comme parent, personnellement, si j’avais un plan B ces jours-ci, je le prendrais, minimalement pendant deux ou trois semaines , admet-il.

Avec les informations de Romain Schué et Thomas Gerbet