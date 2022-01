Le manque d'employés est lié principalement au retard du gouvernement fédéral dans l'émission de permis de travail pour les travailleurs étrangers temporaires. Le taux d'absentéisme en raison de la COVID-19 est aussi notable, explique l'entreprise.

Les retards éprouvés depuis le mois de septembre dernier [...] ont eu des conséquences majeures pour notre coopérative , estime Gabrielle Fallu, porte-parole chez Exceldor.

La situation cause de nombreux retards dans les opérations d'Exceldor, qui vont jusqu'à causer des bris de machines en raison de poulet trop engraissés.

Les équipements dans nos usines de transformation primaire ne sont pas conçus pour traiter des oiseaux avec des poids de plus de 3 kilos. Donc, le traitement d’oiseaux dépassant parfois largement ce poids occasionne des bris presque journaliers , confirme l'entreprise.

Du côté des marchés, ces gros oiseaux ne répondent plus aux besoins de nos clients et pour ce qui concerne les élevages, les bâtiments ne sont pas non plus conçus pour des oiseaux d’un tel poids , ajoute la porte-parole.

L'entreprise dit avoir tenté d'éviter le plus possible l'euthanasie. Tous les efforts ont été mis en place pour éviter d’en arriver là. Nous avons même envoyé un appel à l’aide aux autres transformateurs de l’industrie, les invitant à venir chercher nos oiseaux gratuitement pour pouvoir les transformer de leur côté. Cet appel a été entendu et nous en remercions la filière.

Pénurie d'attrapeurs de poulet

Outre les bris de machines, le manque de personnel étranger a aussi des impacts en ce qui a trait aux équipes de capture de poulets, de même que dans les opérations des usines de Saint-Anselme et Saint-Damase.

Pour plusieurs de ces travailleurs, cela fait plus de 10 ans qu’ils viennent ici prendre en charge l’attrapage. L'entreprise demande au gouvernement fédéral d' aller de l’avant avec l’annonce qui a été faite il y a déjà plusieurs mois concernant l’augmentation du seuil de travailleurs étrangers temporaires dans nos installations, passant de 10 % à 20 % .

Cet été, un conflit de travail de près de cinq semaines avait forcé l'euthanasie de plus d’un million de poulets, faute de capacité pour les accueillir dans les autres abattoirs du Québec.

Avec des informations de Marie-Josée Paquette-Comeau