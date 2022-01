La météo hivernale continue de faire des siennes en Colombie-Britannique

Des avis de neige, de froid extrême et de tempêtes hivernales sont en vigueur lundi dans plusieurs régions de la Colombie-Britannique.

Dans l'intérieur de la province, une crête arctique occasionne des vents forts et un refroidissement éolien de près de moins 20, selon Environnement Canada.

L’agence météorologique prévoit que les chutes de neige survenues au cours du week-end sur le corridor Sea-to-Sky entre Squamish et Whistler se poursuivront en matinée.

Forts vents dans la région métropolitaine

Dans le Grand Vancouver, un front du Pacifique traversant la côte ouest créer des rafales pouvant atteindre 90 kilomètres à l'heure.

À Vancouver, l’ouverture de centres de réchauffement pour les personnes itinérantes est par ailleurs étendue jusqu’au 6 janvier, a annoncé la municipalité au cours du week-end.

Pannes d’électricité

Un peu plus de 1 100 résidences de l'île de Vancouver et plus de 500 foyers du Grand Vancouver étaient sans électricité lundi matin selon BC Hydro.

Des équipes tentent de rétablir le courant.

De nombreuses traversées de BC Ferries ont été annulées dimanche en raison des conditions météorologiques.