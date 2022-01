COVID-19 : Israël administre une 4e dose de vaccin aux 60 ans et plus

Israël a commencé lundi à injecter une quatrième dose de vaccin contre le coronavirus aux personnes âgées de 60 ans et plus, en pleine flambée des contaminations liée au très contagieux variant Omicron.

Dimanche soir, le premier ministre israélien Naftali Bennett avait annoncé que tous les Israéliens de plus de 60 ans et le personnel médical pourront bénéficier d'une quatrième dose de vaccin contre la COVID-19 s'ils ont reçu leur troisième dose il y a plus de quatre mois.

Pionnier de la vaccination anti-COVID à la faveur d'un accord avec le géant pharmaceutique Pfizer, l'État hébreu avait lancé dès l'été dernier une campagne pour l'administration d'une troisième dose de vaccin. Le gouvernement mise sur cette quatrième dose pour tenter d'atténuer les effets de la nouvelle vague de contamination chez les personnes les plus à risque.

Le premier ministre israélien, Naftali Bennett Photo : Getty Images / EMIL SALMAN

La vague d'Omicron est là et nous devons nous protéger , a déclaré M. Bennett, dont le gouvernement a donné jeudi le feu vert à la 4e dose pour les personnes immunodéprimées, à la suite de la campagne de doses de rappel l'été dernier.

Dès lundi matin, des personnes âgées de 60 ans et plus ont commencé à recevoir ces doses au centre médical Ichilov de Tel-Aviv, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Israël a par ailleurs reçu jeudi une première livraison de pilules anticoronavirus de la part de Pfizer alors que le nombre de contaminations continue d'augmenter depuis l'apparition fin novembre du premier cas dans le pays du variant Omicron.

Au cours des dernières 24 heures, le pays a enregistré 6562 cas de COVID, une hausse de plus de 50 % en une journée, selon le bilan du ministère de la Santé, qui fait toutefois état d'un nombre peu élevé de cas graves (110) dans ce pays où plus de la moitié de la population adulte a reçu une 3e dose d'un vaccin anti-COVID.

Réouverture des frontières aux touristes vaccinés

Le gouvernement israélien a aussi annoncé lundi la réouverture, la semaine prochaine, de ses frontières aux touristes étrangers vaccinés, fermées il y a un mois après la découverte d'un premier cas du variant Omicron chez un voyageur revenant du sud de l'Afrique.

À compter du 9 janvier, les étrangers vaccinés provenant des pays orange pourront rentrer en Israël en effectuant un test PCR ou antigénique avant de monter à bord de l'avion et un test PCR à leur arrivée sur le sol israélien, où ils devront se placer en isolement pendant 24 heures, dans l'attente de leur résultat, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Des passagers à leur arrivée à l'aéroport Ben Gourion (archives). Photo : Getty Images / JACK GUEZ

La majeure partie des pays figure actuellement sur cette liste orange , présentant un risque moyen lié au coronavirus, la liste rouge , au risque élevé, comprenant quant à elle 17 pays, dont la France, le Canada, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud et les États-Unis.

Lundi, la commission des classifications a toutefois recommandé de retirer sept pays de cette liste rouge, dont la France, le Canada et l'Afrique du Sud.

L'État hébreu avait fermé ses frontières aux ressortissants étrangers, sauf certaines exceptions, le 28 novembre, quelques jours après la découverte de ce variant très contagieux chez un passager revenant du Malawi, dans l'espoir de minimiser la propagation d'Omicron au sein de la population.

Mais tout comme en Europe et en Amérique du Nord, Israël enregistre ces jours-ci un bond important des contaminations, ce qui rend caduque la fermeture des frontières, ont suggéré la semaine dernière des experts locaux de la santé publique, le variant Omicron circulant désormais amplement dans le pays.