Un fermier à l’Î.-P.-É. appuie la conservation d’une race de vaches laitières rares

Il s'est ensuite rendu compte que cette race de bovins originaire d'Irlande, l'une des plus anciennes d'Europe, est menacée de ce côté-ci de l'Atlantique et qu'il reste moins de 100 femelles reproductrices dans toute l'Amérique du Nord.

Rusty Bittermann a donc décidé de donner un coup de pouce aux efforts de conservation de la vache Kerry.

Sa ferme a récemment accueilli d’autres vaches Kerry provenant de l’Alberta et de la Saskatchewan. La ferme compte maintenant huit femelles et trois taureaux.

Selon lui, l’Île-du-Prince-Édouard est un endroit idéal pour ces vaches parce que les conditions climatiques sont similaires à celles de l’Irlande.

Seulement une vingtaine de bovins Kerry au Canada

M. Bittermann collabore aussi avec l'organisme Heritage Livestock Canada afin d'établir des liens avec d'autres éleveurs.

La présidente de Heritage Livestock Canada, Rebecca Lange, explique que les vaches Kerry donnent moins de lait que les Holstein, par exemple, et que leur nombre a diminué avec le temps. Elle estime qu’il n’en reste qu’une vingtaine au Canada.

Les bovins Kerry peuvent toutefois vivre avec moins de nourriture, sous des climats variés, et leur empreinte carbone est plus faible que celles d’autres races de bovins, ajoute Mme Lange. Il importe de les protéger pour ces raisons et pour le bien de la biodiversité, explique-t-elle.