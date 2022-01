Au Soudan, la rue redoute un retour à la dictature

Triste bilan depuis le coup d'État du 25 octobre fomenté par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah Al-Burhane : 57 manifestants ont été tués selon un syndicat de médecins prodémocratie, des manifestantes ont été violées d'après l'ONU, de nombreux journalistes ont été passés à tabac et même arrêtés et Internet et le téléphone ne fonctionnent que selon le bon vouloir du pouvoir.

Et un décret du général Burhane fait redouter davantage de violences : il garantit l'impunité des forces de sécurité et leur donne tout pouvoir aux termes d'une loi d'urgence héritée de l'ère du dictateur Omar El-Béchir, déchu en 2019 par l'armée sous la pression de la rue.

Fin novembre et après un mois en résidence surveillée, M. Hamdok avait retrouvé son poste après un accord avec le général Burhane.

Paralysé et n'ayant rien pu accomplir depuis, selon les termes du chercheur au Rift Valley Institute Magdi Gizouli, le premier ministre a jeté l'éponge dimanche. Et surtout, rendu l'équation au Soudan plus claire.

Au milieu d'une foule de manifestants réunis dimanche à Khartoum, une femme brandit une pancarte accusant le pouvoir militaire d'assassinats. Photo : Getty Images / AFP

D'un côté, affirme M. Gizouli à l'AFP, les militaires seuls aux commandes et de l'autre, les manifestants qui vont encore sortir dans les rues et faire face à plus de violence .

« C'est une confrontation ouverte entre d'une part les forces de sécurité et l'ancien régime – mais cette fois sans Béchir – et de l'autre un mouvement sans leader dans la rue qui ne tient qu'au militantisme des jeunes. » — Une citation de Magdi Gizouli, chercheur au Rift Valley Institute

Jugé dans différents procès, M. Béchir est en prison depuis sa mise à l'écart. Mais de nombreuses figures de son régime sont toujours au pouvoir, dont le général Burhane, qui était commandant de l'armée de terre sous le dictateur.

Les manifestants veulent la tête du général Burhane

Pour la rue, le retour à la révolte populaire est acté. Celle de 2019 a démis Béchir, ils entendent réitérer l'exploit avec le général Burhane.

Le fer de lance de la révolte contre Béchir en 2018-2019 et contre les militaires depuis le 25 octobre, l'Association des professionnels soudanais, a déjà appelé à de nouvelles manifestations mardi.

La démission de Hamdok prive les généraux de leur façade et montre clairement que le coup d'État n'est rien d'autre qu'un retour à la politique militaro-islamiste de Béchir , assène sur Twitter Kholood Khair, spécialiste du Soudan pour Insight Strategy Partners.

Le premier ministre soudanais démissionnaire, Abdallah Hamdok (archives) Photo : afp via getty images / -

Le 25 octobre, le général Burhane a prolongé son mandat de deux ans, effaçant ainsi toute idée d'un transfert du pouvoir aux civils avant la fin de la transition qu'il promet toujours pour juillet 2023 avec des élections.

Deux mois plus tard, il a autorisé avec un décret d'urgence les forces de sécurité à entrer dans tout bâtiment, à le fouiller ainsi que les personnes qui s'y trouvent et à procéder à des surveillances et des saisies .

Et ceci, en n'informant que le Conseil de souveraineté, dirigé par lui-même, et en passant outre la justice.

En plus, les membres des services de sécurité – armée, police, renseignement, mais aussi paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) accusés d'exactions au Darfour – bénéficient d'une immunité et ne peuvent être interrogés.

Un conseiller du général Burhane, Taher Abou Haja, a justifié des dispositions normales au vu des circonstances actuelles , affirmant que certaines parties exploitent l'ambiance de liberté pour créer le chaos .

Mais pour les opposants, les 57 manifestants tués et les centaines blessés, ainsi que les arrestations sont la preuve que ce texte ne vient que renforcer la répression dans un pays qui, depuis son indépendance, il y a 65 ans, n'a connu qu'une poignée d'années hors de la férule des généraux.

Le général Abdel Fattah Al-Burhane, en conférence de presse à Khartoum, le 26 octobre 2021, au lendemain du coup d'État. Photo : afp via getty images / ASHRAF SHAZLY

À l'étranger, les réactions sont timides. Les États-Unis ont appelé les dirigeants soudanais à mettre de côté leurs différends (pour) assurer la continuité du pouvoir civil , le Royaume-Uni s'est dit très attristé du départ de M. Hamdok et l'émissaire de l'ONU Volker Perthes a dit le regretter , mais le respecter .