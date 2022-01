Trop de feux dans des bâtiments vacants à Edmonton

Le chef du Service des incendies d’Edmonton, Joe Zatylny, est préoccupé par la mort récente de quatre sans-abri dans des incendies. Il étudie une initiative de la ville de Surrey, en Colombie-Britannique, comme solution possible afin de prévenir les incendies dans les bâtiments vacants et abandonnés.

Nous voyons trop d'incendies dans des bâtiments vacants qui devraient être sécurisés , dit-il.

Il ajoute que ces incendies sont souvent créés par des gens qui tentent simplement de se réchauffer ou de se faire à manger.

Nous devons les aider et trouver un moyen de s’assurer que ces bâtiments restent sécurisés.

Joe Zatylny souhaite se pencher sur le programme Surrey Distressed Properties mis en place en 2017 et a qui permis de réduire de 94 % le nombre d'incendies dans les bâtiments vacants et abandonnés de la ville, selon un rapport de septembre 2021.

Dans le cadre de ce programme, le Service d'incendie de Surrey inspecte régulièrement les bâtiments vacants et abandonnés.

Si une propriété est considérée comme présentant un risque d'incendie, le service peut obliger les propriétaires à assurer une meilleure sécurité, à démolir ou à améliorer les structures dans un délai prescrit. La municipalité peut même faire démolir certaines structures non conformes et envoyer la facture aux propriétaires.

Edmonton n'a pas examiné ce type de mesure auparavant, explique Joe Zatylny, mais l'homme veut en discuter avec le conseil municipal et d'autres niveaux de gouvernement.

Avons-nous l'autorité pour le faire? demande-t-il. Est-ce que la législation existe pour pouvoir s'engager dans cette voie?

Nous estimons que nous sommes à un moment où il y a trop de risques pour les membres du public et pour nos propres pompiers, dit-il. Nous ne voulons plus perdre de vies dans ces structures.

Joe Zatylny affirme que le personnel travaille déjà sur un plan de sécurité incendie destiné à la population des sans-abri.

Pénurie de services d’urgence

La pénurie de services médicaux d’urgence (SMU) en Alberta est un autre problème qui a alarmé les dirigeants municipaux en 2021.

En 2018, le temps moyen que les pompiers ont passé sur un appel des SMU était de six minutes et 25 secondes. Cette moyenne a bondi à neuf minutes et 30 secondes en 2021, selon Joe Zatylny.

Les temps de réponse plus longs sur les appels SMU créent des retards possibles pour les appels de feu, car les unités doivent être envoyées à partir d'autres endroits de la ville , indique-t-il.

Diversité et santé mentale

En plus de s’attaquer aux problèmes d’incendies dans les bâtiments vacants, les priorités du chef pour 2022 comprennent également l'augmentation de la diversité au sein du service et la prise en charge de la santé mentale du personnel de première ligne.

En 2021, le Service des incendies d’Edmonton a introduit deux nouveaux programmes pour aider les pompiers en matière de santé mentale. Joe Zatylny affirme que le service a travaillé avec Wounded Warriors, une organisation nationale d'anciens combattants et de premiers intervenants ayant des problèmes de santé mentale, sur un nouveau programme de gestion du stress pour les recrues.

Une subvention de la province a contribué à l'élaboration d'une nouvelle application pour téléphone intelligent sur la santé mentale et le bien-être, afin d'aider le personnel à accéder à de la formation.

En ce qui concerne la diversité, le service d'incendie a accueilli trois nouvelles recrues féminines, mais Joe Zatylny affirme qu'il faut en faire plus. Son service prévoit de faire plus de sensibilisation et de recrutement en 2022.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine