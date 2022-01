Motoneige : les conditions ne sont pas optimales au Lac-Saint-Jean

Dans Roberval, Chambord et même Lac-Bouchette, on n’a pas de plaisir à aller rouler-là. On est sur la terre affirme le président du club de motoneige Passe-Partout de Roberval, Éric Morin.

Éric Morin espère au moins 30 centimètres de neige pour que les conditions soient meilleures pour les motoneigistes.

Le chemin entre Lac-Bouchette et le lac Édouard, le sentier 355, est complètement fermé en raison du transport forestier.

Les sentiers dans le secteur de Saint-Hedwidge et le lien pour rejoindre Saint-Félicien ont des conditions bien plus optimales comme l’a indiqué M. Morin en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.