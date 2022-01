Le secrétaire américain à la Défense a contracté la COVID-19

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a contracté la COVID-19, a annoncé dimanche le Pentagone, précisant qu'il souffrait de symptômes « légers » et resterait en quarantaine chez lui pendant les cinq prochains jours.

Comme mon médecin me l'a clairement indiqué, mon statut entièrement vacciné et le rappel que j'ai reçu début octobre ont rendu l'infection beaucoup plus légère qu'elle ne l'aurait été autrement , a-t-il indiqué dans un communiqué.

« Je continue à encourager tous ceux qui sont éligibles à une dose de rappel de la faire. » — Une citation de Lloyd Austin, secrétaire américain à la Défense

M. Austin avait demandé un test plus tôt dimanche après avoir présenté des symptômes alors qu'il était à la maison en vacances. Son dernier contact avec le président Joe Biden remonte au 21 décembre, soit plus d'une semaine avant qu'il ne commence à ressentir des symptômes, et qu'il avait été testé négatif ce matin-là. Sa dernière présence au Pentagone remonte à jeudi.

Il a fait savoir qu'il prévoyait d'assister aux réunions virtuellement dans la mesure du possible et qu'il conserverait toutes les autorités pour diriger le département de la Défense et superviser les activités militaires dans le monde.

Son adjointe, Kathleen Hicks, le représenterait dans certaines activités, a-t-il précisé.

Austin est l'un des membres les plus âgés de l'administration du président Joe Biden à avoir été testé positif à la COVID-19.

Son infection intervient après que le Pentagone a resserré la semaine dernière les restrictions à son siège en raison des inquiétudes concernant le variant d'Omicron, très contagieux et qui a entraîné une forte augmentation des infections à la COVID-19 dans le monde.

En octobre, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a été déclaré positif au virus.

Omicron domine dans le pays

Les autorités américaines ont enregistré au moins 346 869 nouveaux coronavirus samedi, selon un décompte de Reuters. Le nombre de morts aux États-Unis de la COVID-19 a augmenté d'au moins 377 à 828 562 victimes.

Le principal expert américain des maladies infectieuses, Anthony Fauci, a déclaré dimanche qu'il existait toujours un risque d'augmentation des hospitalisations en raison d'un grand nombre de cas de coronavirus, même si les premières données suggèrent que le variant Omicron de la COVID-19 est moins grave que les autres variants.

Le variant Omicron représente 58,6 % des cas aux États-Unis au 25 décembre, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC ) des États-Unis.

Le Dr Fauci a ajouté que le Centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC publiera bientôt une clarification sur la question de savoir si les personnes atteintes de la COVID-19 devraient être testées négatives pour quitter l'isolement, après la confusion la semaine dernière sur les directives qui permettraient aux personnes de partir après cinq jours sans symptômes.

Avec les informations de Reuters