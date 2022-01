Fermeture des commerces : les Québécois se rendent en Ontario

Plusieurs Québécois de la région de Gatineau en ont profité pour traverser la rivière dimanche afin d’aller faire leurs emplettes.

D’ailleurs, les plaques d'immatriculation du Québec étaient nombreuses dans les rues d'Ottawa.

Magasins fermés le dimanche : des Québécois s’approvisionnent en Ontario

La décision de fermer presque l'ensemble des magasins ne fait pas l'unanimité. Des clients de Gatineau croisé dans un stationnement d’un Loblaws à Ottawa ont affiché leur déception et leur colère par rapport aux nouvelles restrictions, tandis que d’autres se montraient compréhensifs.

D’un autre côté, des clients d’Ottawa croisés au même endroit ne se sont pas montrés inquiets de la venue des Québécois. On dépend tellement les uns des autres de toute manière. Je m'attends qu'ils viennent ici parce que si c'était l'inverse, j'irais là-bas , a mentionné l’un d’eux.

Le stationnement d'une épicerie Loblaws à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Pas de fermeture de frontière envisagée

La fermeture de la frontière entre l’Ontario et le Québec l’année dernière avait été vivement critiquée, mais selon le Bureau de santé de l'est de l'Ontario, ce n'est pas la direction envisagée pour le moment.

Je ne m’attends pas à ce qu’il y ait plus de voyagement qu’à l’habitude, mais il n’y a rien qu'on peut faire pour ça et on ne va pas fermer les frontières , a dit le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste et directeur général du Bureau de santé de l'est de l'Ontario.

Le médecin-conseil en santé publique et président-directeur général du Bureau de santé de l’est de l’Ontario, Dr Paul Roumeliotis. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Toutefois, le cabinet du premier ministre Doug Ford s’est réuni dimanche après-midi pour discuter de la possibilité d’imposer de nouvelles restrictions sanitaires afin de combattre la hausse du nombre de nouveaux cas de COVID-19 en Ontario.

Ainsi, de nouvelles mesures pourraient être annoncées prochainement.

Avec les informations de Rémi Authier