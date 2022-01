Des communautés rurales trouvent des moyens pour répondre à l’itinérance

Selon des défenseurs des communautés rurales, le financement pour l'itinérance se concentre souvent sur les centres urbains et le financement gouvernemental n'est ni constant ni opportun, laissant certaines communautés rurales de l'Alberta livrées à elles-mêmes. Deux d’entre elles ont cependant trouvé des façons uniques de répondre aux problèmes de plus en plus visibles.

À Edson, à environ 200 kilomètres à l'ouest d'Edmonton, cinq petits espaces chauffés individuels ont été ouverts pour les sans-abri. Ils sont assez grands pour disposer d'un matelas, d'une alarme incendie et de prises électriques.

La plupart du temps, nous avons un groupe de 20 personnes qui utilisent régulièrement [tous ces abris-cabines] , dit Erica Snook-Pennings, une travailleuse sociale qui a participé à la mise en place du projet.

La travailleuse sociale Erica Snook-Pennings décrit la situation du financement en itinérance pour les communautés rurales d'« extrêmement frustrante .» Photo : Radio-Canada / Kory Siegers

Le projet d'environ 105 000 $ inauguré en juillet propose ses abris-cabines pour la première fois cet hiver.

Les gens qui souhaitent les utiliser font la queue à l'extérieur et c’est premier arrivé, premier servi.

À l’heure actuelle, les besoins sont déjà supérieurs à l'offre.

Selon le maire d'Edson, Kevin Zahara, l’activité économique liée aux projets énergétiques qui se développe dans la région crée une pénurie de chambres d’hôtel et de locations rendant les sans-abri plus visibles.

« Nous n'avons pas la capacité des grands centres ni le nombre de bénévoles pour nous aider dans ce domaine. C'est donc un problème assez grave et nous essayons simplement de le gérer du mieux que nous pouvons. » — Une citation de Kevin Zahara, maire d’Edson.

Selon Kory Siegers, le logement est une priorité pour permettre aux personnes en situation d'itinérance d'avoir un peu de stabilité et éventuellement aller de l'avant. Photo : Radio-Canada / Kory Siegers

Un ancien motel reconverti

À environ 140 kilomètres au nord-est d'Edson, des intervenants communautaires de la ville de Whitecourt ont converti un motel en logement de transition où les usagers peuvent y vivre de six mois à deux ans.

Shelagh Watson, de la Soaring Eagle Support Society, un organisme sans but lucratif qui travaille avec les personnes vulnérables de Whitecourt, affirme que 30 personnes ont vécu dans le motel Eagle's Nest depuis qu'elle a commencé à accueillir des usagers en mai.

Toutefois, pour que le projet puisse continuer, plus de fonds sont nécessaires. Une décision concernant un financement fédéral est attendue en mars.

L'établissement comprend un espace commun avec des livres et des salles de réunion. Il offre également des ateliers et d'autres services pour aider à se remettre sur pied.

Depuis qu'il est arrivé à l'hôtel Eagle's Nest, Jamie Cullins a suivi une cure de désintoxication. Il souhaite trouver un emploi de soudeur et avoir son propre logement. Photo : Radio-Canada / Kory Siegers

Jamie Cullins qui a emménagé à l'hôtel Eagle's Nest après avoir été sans-abri à Edmonton affirme que s’il n’avait pas eu accès à ce centre, il serait encore à la rue.

Financement

En novembre, la province a mis sur pied un groupe de travail pour trouver des moyens novateurs de lutter contre l'itinérance. À l'époque, aucune voix de l'Alberta rurale n'en faisait partie.

C'est pourquoi Edson recevra jusqu'à 150 000 $ pour exploiter un refuge de nuit et des services de soutien de jour d'ici le 31 mars 2022 , indique Justin Marshall, porte-parole de Jason Luan, ministre adjoint de la Santé mentale et des Dépendances, dans un communiqué à Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation CBC . Il ajoute que des membres de communautés rurales seront inclus dans le comité.

Selon une déclaration commune d'Emploi et Développement social Canada et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Ottawa s'est engagé à verser près de 100 millions de dollars de 2019 à 2024 pour aider les collectivités rurales et éloignées à appuyer les sans-abri ou à risque de le devenir.

Dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, le gouvernement fédéral a indiqué qu'il fournissait une aide immédiate de 2,5 milliards de dollars aux municipalités ayant un niveau élevé de locataires ayant de graves besoins en matière de logement par le biais d'un processus de demande.

D'après les informations de Julia Wong