Indian Head sur le point de concrétiser un parc à la mémoire du policier Shelby Patton

La Ville d'Indian Head en Saskatchewan a fait un pas de plus vers l'aménagement d'un parc en souvenir du policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Shelby Patton, tué en service le 12 juin 2021 , en réunissant le financement nécessaire au projet..

Plus tôt cette semaine, le comité de développement du parc commémoratif a annoncé sur les médias sociaux qu'il avait atteint son objectif de collecte de fonds et obtenu un peu plus de 155 400 dollars.

Shelby Patton, 26 ans, a été tué alors qu'il effectuait un contrôle routier dans la ville de Wolseley, à l'est de Regina.

Immédiatement après sa mort, un comité de développement du parc commémoratif Constable Shelby Patton a été constitué à la fin du mois de juillet, indique le directeur des opérations de la Ville d'Indian Head, MacKenzie Craigie

En 5 mois seulement, le groupe a réuni plus de 150 000 dollars pour le projet.

C'est tout simplement incroyable , a déclaré le sergent d'état-major de la Gendarmerie royale du Canada GRC Devin Pugh, le premier patron du policier mort, aux côtés de la veuve.

C'est très, très touchant et je suis tout simplement étonné de l'empressement des gens à se manifester et à faire des dons , a-t-il dit.

La taille du futur parc commémoratif est d'environ 140 pieds sur 170 pieds, selon MacKenzie Craigie.

Outre la municipalité d’Indian Head, une mobilisation s’est organisée également à travers la province et le pays.

Le parc comprendra une arche d'entrée, un monument commémoratif pour le policier, une aire de pique-nique couverte, le sentier de marche et plusieurs équipements d'exercice en plein air, selon la Ville.

Avec les informations de Theresa Kliem