Les banques alimentaires de l’Outaouais sont en demande

L’insécurité alimentaire frappe de plus en plus en Outaouais, notamment depuis le début de la pandémie. Par contre, les dons ont augmenté et les façons de donner se sont réinventées.

On est passé de 80 dépannages par mois à 136 , indique Nathalie Faubert, directrice générale de la Banque alimentaire de la Petite Nation.

Tant à Gatineau que dans les secteurs plus ruraux, l'insécurité alimentaire est en augmentation, au point où les organismes de banques alimentaires peinent à répondre à l'appel, ajoute Mme Faubert : Si ça continue à augmenter, c'est sûr qu'on ne pourra pas y arriver. Moi j'ai seulement trois employés, quatre avec moi, et on livre! On a 20 municipalités [à desservir].

De son côté, Moisson Outaouais aide désormais 16 000 familles par mois, contre 12 000 avant la pandémie.

Face à la demande, l’organisme a dû engager davantage d'employés et faire appel à plus de bénévoles, explique Diane Dupont-Cyr, présidente du conseil d’administration chez Moisson Outaouais.

Comme partout ailleurs, la pandémie ne facilite pas la rétention du personnel : Nos bénévoles, on les protège, mais il y en a certains qui ont préféré se retirer. On s'est quand même assurés que tous ceux qui étaient présents soient proprement vaccinés. On leur fournit les équipements de protection, comme les masques, les gants, etc. .

Les dons en hausse

La Grande Guignolée des Médias a enregistré des collectes records en 2020 et 2021 et ce, souvent sans porte-à-porte.

Je crois que les gens sont un peu plus conscients de leur entourage, que ça peut frapper n'importe qui. L'insécurité alimentaire c'est souvent quelque chose de transitoire, dans une période très précise de notre vie, comme la perte d’un emploi, un accident, la maladie, etc. , énumère Isabelle Fafard, responsable logistique pour la Guignolée des médias.

« Il y a vraiment un changement de pratique. » — Une citation de Isabelle Fafard, responsable logistique pour la Guignolée des médias

Et comme quoi la pandémie n'aura pas eu que du mauvais, l'impossibilité de faire du porte-à-porte a permis aux organismes de réinventer leurs collectes, en utilisant notamment les dons en ligne : Lors de la collecte de rue, il y a des gens qui ont moins d'argent dans leurs poches, donc ils vont donner par texto, ils vont donner en ligne , ajoute Mme Fafard.

