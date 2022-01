Les enseignants néo-brunswickois se préparent à une rentrée virtuelle

Cette décision, qui sera en vigueur pendant au moins deux semaines, a été prise en raison de la flambée de cas de COVID-19 qui se produit depuis l’arrivée du variant Omicron.

La présidente de l'Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick AEFNB ), Nathalie Brideau, se dit satisfaite parce que le gouvernement a informé le personnel scolaire à l’avance, contrairement à ce qui s’était produit les fois d’avant.

Nathalie Brideau, présidente de l'Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB). Photo : Radio-Canada

Les enseignants, dit-elle, ont le temps de se préparer à la reprise des cours. Enseigner à distance comporte toutefois beaucoup de défis.

Si l'enseignement en ligne se prolonge, Nathalie Brideau estime qu'il y aura beaucoup de rattrapage à faire avec les élèves.

Ça fait déjà deux ans qu'on est en mode pandémie. On s'adapte, on met beaucoup d'efforts, on se retrousse les manches pour donner le meilleur de nous-même et faire en sorte que les apprentissages se fassent , constate la présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones.

Mais ça va être du pain sur la planche dans les prochaines années, c'est certain , ajoute-t-elle.

La santé mentale des jeunes

À la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick FJFNB ), on comprend aussi ce qui a motivé la décision du ministère de l’Éducation.

C'est certain qu'on était un peu déçus d'entendre la nouvelle , mentionne quand même Maude Sonier, vice-présidente du conseil de direction de la fédération.

Maude Sonier Photo : Radio-Canada

On recherche un peu de [constance], parce qu’on réalise que cette irrégularité, entre le virtuel, non virtuel, virtuel… ça peut avoir des effets très néfastes sur la santé mentale des jeunes , observe Maude Sonier.

Le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick a l'intention d'évaluer au cours de la semaine du 17 janvier si l'enseignement virtuel va se prolonger ou non.

D’après un reportage de Sarah Déry