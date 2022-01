Le groupe Ninan a le vent dans les voiles

Les six membres du groupe (Freddy Cluney, Michael Ashini, Kelly Régis Fortin, Éric Dominique, Jacky Drum et Ivan Boivin-Flamand), issus des communautés de Matimekush Lac-John et Mani-utenam, sont heureux de leurs succès récents.

On est en train de vivre le rêve , s’exclame le chanteur Freddy Cluny, au micro de l'émission Bonjour la Côte.

Pour ce dernier, c’est la chanson Innu Auass qui a vraiment propulsé la popularité du groupe.

Le vidéoclip de la chanson, qui a été réalisé par le chanteur Samian, a suscité près de 40 000 visionnements sur la plateforme YouTube.

Une popularité qui n’est pas que concentrée dans les communautés innues de la région, mais dans les quatre coins de la province.

On est allé chez les Cris, chez les Atikamekw. On a beaucoup voyagé depuis notre lancement d’album. On s’est rendus même jusqu’à Montréal , explique Freddy Cluny.

Michael Ashini et Freddy Cluney sont fiers du succès de leur groupe (archives). Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Le succès du groupe est un exemple, selon le chanteur, de l’importance de croire en ses rêves et de travailler fort pour les atteindre. C’est un message qu’il souhaite transmettre à son public dans les communautés autochtones.

On a cru en notre rêve et on a continué à faire de la musique. On y va à fond. Il faut que tu travailles pour réaliser tes rêves, tu dois travailler fort , ajoute-t-il.

Transmettre la fierté

Le processus d’écriture des chansons, complètement en innu-aimun, est aussi une façon selon les membres de Ninan de faire vivre leur culture et leur langue.

C’est ça qu’on a nous autres la fierté d’être autochtone. On parle bien notre langue, on dit bien nos mots. C’est très important je trouve , explique le musicien Michael Ashini.

Au-delà de la langue, les thèmes choisis par les membres du groupe sont aussi une façon de susciter la fierté d'être innu.

« On parle beaucoup de notre vécu, de la nature et de la fierté » — Une citation de Freddy Cluney

C’est dans cette lignée que le groupe compte poursuivre son travail au courant de la prochaine année et retrouver le public dès que la situation sanitaire le permettra.