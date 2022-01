Le plein air à l’honneur en Estrie pour amorcer 2022

Le jeune Loane a profité de la belle journée pour se balader tout près du lac Memphrémagog en compagnie de ses proches. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

La famille Longpré a profité des gros flocons pour glisser sur des traîneaux au parc Jacques-Cartier. On va souvent à la patinoire, on glisse quand même souvent , a raconté le jeune Mikaël Longpré. Bien qu'ils passent beaucoup de temps à l'extérieur, cela ne les empêche pas de regarder plus souvent des séries sur la plateforme Netflix, au grand bonheur de l'aînée de la fratrie, Megan, 12 ans.

Ces deux garçons de la famille Longpré se sont amusés toute la matinée au parc Jacques-Cartier. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

La petite Madison est venue voir glisser ses grands frères et sa grande sœur. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Même son de cloche au bord du lac Memphrémagog : On occupe notre temps des Fêtes à faire des activités de plein air surtout parce que c'est ce qu'on aime et ce qu'on a le droit de faire, a mentionné Céline Delorme, qui se réjouit de la bordée de neige reçue. La plateforme Zoom lui a permis de voir les membres de sa famille.

Un couple fait une promenade en bordure du lac Memphrémagog. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Une autre passante s'est contentée de sa petite bulle pour le temps des Fêtes afin d'éviter les risques liés à la transmission de la COVID-19. On prend des marches le plus possible, le sentier glacé va bientôt ouvrir, donc on va pouvoir faire du patin. On va surtout faire du ski alpin , a-t-elle confié.

Le temps était idéal pour promener son animal de compagnie. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Les stations de ski prisées

Parmi tous ceux qui se sont réjouis de la neige tombée, il y a bien sûr les amateurs de ski. C'est vraiment bien , a souligné la jeune Mia Pulido, qui profite de son séjour dans un chalet non loin de la station pour skier tous les jours.

Les stations de ski ont elles aussi attiré les foules dimanche. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Pour une famille d'origine mexicaine, cette journée a été l'occasion du baptême du ski, puisqu'elle en est à son premier hiver en sol québécois. Non seulement ses membres ont apprécié l'expérience en piste, ils ont aussi été charmés par l'après-ski, qui a clos la journée avec une dégustation de poutine et un bon chocolat chaud.