Des élus de l’Est reviennent sur de beaux moments vécus auprès de leur concitoyens

Quatre députés de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord reviennent sur certains moments marquants vécus auprès des résidents de leurs comtés dans la dernière année.

Diplômé envers et contre tout

Faire une exception à une règle change parfois des parcours de vie. Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, l’a constaté avec un jeune de sa circonscription.

À la fin de son secondaire, le jeune en question n’a pas pu terminer certains de ses cours à cause de problèmes de santé. Il était donc impossible pour lui d’obtenir son diplôme du secondaire et de continuer ses études.

Il avait pourtant démontré tous les efforts et toute la volonté pour continuer son cursus scolaire, se rendre jusqu’au cégep et par la suite à l’université , explique le député.

Martin Ouellet prend contact avec le ministère de l’Éducation pour que soient reconnus sa motivation et ses efforts pour permettre au jeune d’obtenir bon gré mal gré son diplôme.

Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

J’ai eu une discussion avec le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge pour qu’on puisse lui délivrer ce diplôme, sans mathématiques, pour lui permettre de s’inscrire au Cégep et de faire un cursus général, pour ensuite s’inscrire éventuellement à l’université.

À la suite d’une rencontre avec le ministre de l’Éducation, le jeune en question a pu obtenir son diplôme.

On a changé la vie de ce petit bonhomme-là, qui est né avec des limitations physiques et psychologiques, un petit bonhomme dédié, qui voulait continuer à l’école, qui voulait s’inscrire dans des programmes plus touristiques. Avec l’intervention du ministre et de son ministère, on a pu faire reconnaître que le jeune est extrêmement motivé, qu’il a un parcours différent des autres, mais que ce parcours va lui permettre d’avoir un chemin de vie, et d’être autonome.

Mettre un visage sur la pénurie de logements à Gaspé

Les chiffres ne manquent pas pour illustrer la pénurie de logements dans le grand Gaspé : taux d’inoccupation à 0 %, prix moyen de l’immobilier qui augmente, nombre de logements en construction, etc.

Derrière ces chiffres se cachent des visages, vers lesquels la députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon a voulu se tourner. Dans une longue vidéo, elle donne la parole à des personnes, des organismes, des chefs d’entreprise qui vivent et subissent le manque de logement dans la région.

Même si la députée ne peut résoudre toutes les situations d’un coup de baguette magique, elle dit aimer cette proximité avec ses concitoyens. Leur donner la parole lui fait du bien, dit-elle.

La députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon. Photo : Radio-Canada

Elle a notamment été recontactée par une femme qu’elle avait interviewée, et qui était menacée d’éviction durant la période des Fêtes, mais qui avait obtenu en cour un sursis d’un an.

On voit que ces personnes ont envie de partager les bonnes nouvelles avec nous parce qu’on a fait partie des démarches, et qu’on a essayé de les aider dans ce qu’ils traversent. On voit qu’il y avait beaucoup de reconnaissance. Tous ceux qu’on avait interviewés étaient tous très reconnaissants qu’on leur permette de s’exprimer. Souvent, ils vivent cette détresse au quotidien, mais seuls. Ils ne sentent pas non plus qu’il y a quelqu’un plus loin ou plus haut qui écoute, et qui a une considération pour ce qu’ils vivent.

« Juste d’avoir permis à ces gens de s’exprimer, on a senti à quel point ça les apaisait. Ça les soulageait en quelque sorte que quelqu’un prenne un peu le relais. » — Une citation de Méganne Perry Mélançon, députée de Gaspé

L’accessibilité à tout prix

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé prend son travail local de député très au sérieux et cherche toujours à se rendre le plus accessible possible. Très présent sur les réseaux sociaux, il prend le temps de répondre aux nombreuses questions qu'il reçoit de ces concitoyens, quelle que soit la plateforme.

Les gens sont parfois démunis, et il faut trouver des façons de les joindre et de se rendre accessible. Par exemple, il y a énormément de personnes qui n'appellent pas le bureau parce que ça les intimide un peu d’appeler un bureau de député. Ils vont alors m’écrire sur Facebook, donc il faut accepter que ce moyen est plus accessible pour eux , explique-t-il.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Depuis plusieurs années, Pascal Bérubé essaye de rejoindre davantage ses concitoyens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, et qui sont souvent seuls, sans famille immédiate. Il est récemment venu en aide à un nonagénaire de Matane qui vivait seul et qui avait besoin de soins, et a pu le rediriger vers les services de santé dont il avait besoin.

Que ce soit la semaine, la fin de semaine, durant les Fêtes ou autre, Pascal Bérubé est tout le temps disponible.

Je me vois beaucoup comme un médecin de garde, à l’urgence, pendant la période des Fêtes comme le reste de l’année , explique-t-il.

Le député de garde s’occupe aussi du triage. Tout n’est pas urgent. Je suis capable d’intervenir rapidement avec les dossiers les plus urgents, comme les dossiers liés à la santé. C’est toujours ça qui est prioritaire.

Danser à 95 ans

Si temps des Fêtes rime pour beaucoup avec retrouvailles et ripailles en famille, cette période peut être particulièrement dure et éprouvante pour les personnes âgées seules.

Depuis plusieurs années, le député de Bonaventure, Sylvain Roy, soutient avec la société Alzheimer le déploiement de musiciens durant le temps des Fêtes dans toutes les résidences de personnes âgées de sa circonscription , une forme de musicothérapie , selon lui.

Il y a quelques années, la visite de ces musiciens dans une résidence de Maria l’a particulièrement ému.

J’ai une image d’un homme d’à peu près 95 ans qui se lève doucement puis va chercher une dame toute fragile d’à peu près le même âge et l'emmène danser. C’était d’une délicatesse et d’une humanité fabuleuse. Le musicien s’est presque mis à pleurer! , raconte-t-il.

Le député de Bonaventure à l'Assemblée nationale, Sylvain Roy. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Depuis 9 ans qu’il est député, Sylvain Roy a eu aussi à aider toutes sortes de personnes dans le besoin.

Les gens qui sont le plus reconnaissants, ce sont monsieur et madame tout le monde que tu aides et qui n’auraient même pas cru avoir de l’aide d’un député parce que dans leur vie, ils n’ont jamais eu d’aide de personne.