L’administrateur de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec FCMQ au Bas-Saint-Laurent, Jacques Deschênes a observé plusieurs traces qui témoignent de la présence de motoneigistes dans les champs.

Jacques Deschênes, administrateur régional du Bas-Saint-Laurent pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Le passage de motoneiges sur des terres agricoles hors des sentiers peut non seulement avoir des conséquences sur les récoltes à venir, mais cette mauvaise pratique peut aussi mettre en péril les ententes qui cèdent des droits de passage et par conséquent, la pérennité du réseau des sentiers de motoneige.

Si on veut des sentiers sécuritaires et qu’on veut se promener au Québec, il s’agit tout simplement de respecter et de rester dans les sentiers , fait valoir M. Deschênes.

« Si on n’en veut plus de sentiers au Québec, faisons du vagabondage, c’est la meilleure recette pour perdre nos droits de passage avec nos partenaires : les agriculteurs. » — Une citation de Jacques Deschênes, administrateur de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec FCMQ au Bas-Saint-Laurent

Des sanctions sont prévues en vertu de la Loi sur les véhicules hors route variant de 450 $ à 900 $. La Sûreté du Québec a promis d’accroître sa présence sur les sentiers cet hiver.