« C’est le chaos », dit le Syndicat des professionnelles en soins

Des syndicats qui représentent les travailleurs de la santé de la région évoquent des situations chaotiques dans certaines unités de soins. Le personnel qui travaille dans la zone chaude du Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Cloutier-du Rivage à Trois-Rivières dénonce le manque de matériel récurrent sur l’unité de soins.

Les travailleurs de la santé doivent constamment faire des demandes pour obtenir du matériel de base pour soigner les patients, déplore la présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Nathalie Perron. Il est notamment question de piqués, de thermomètres et de lubrifiant.

« C’est le chaos. Il manque de matériel tous les jours, parfois c’est du personnel » — Une citation de Nathalie Perron, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Il peut arriver, si on en fait un usage plus élevé, qu'il manque de piqués ou encore de débarbouillettes, mais cela est de très courte durée. C'est du matériel que nous pouvons avoir facilement par la buanderie , indique le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ , par courriel.

Nathalie Perron indique toutefois n’avoir reçu aucune doléance de ses membres pour un manque d’équipement de protection contre la COVID-19.

Selon le syndicat, à Cloutier-du Rivage, une seule infirmière était disponible sur un quart de travail pour le suivi des 16 patients atteints de la COVID-19 et pour l’admission de quatre nouveaux patients.

Des arrêtés ministériels obligeant le personnel de la santé à rentrer au travail ont été demandés dans des dizaines de milieux de soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ rapporte officiellement 34 éclosions dans des milieux de soins de la région, mais il y en a plus.

À Shawinigan, l’unité de chirurgie est pleine et les filles sont pratiquement toutes en [quarts de] 16 h et en temps supplémentaire obligatoire. Elles avisent qu’elles n’en peuvent plus , relate Nathalie Perron.

La présidente du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ , Marie-Josée Hamelin, est de retour sur le terrain pour prêter main-forte aux préposées aux bénéficiaires. C’est le bordel, c’est vraiment le bordel , déplore-t-elle.

« C’est fou! Il manque tellement de monde. » — Une citation de Marie-Josée Hamelin, représentante syndicale

Marie-Josée Hamelin soutient que la situation est intenable et s’attend à ce que le gouvernement abaisse le nombre de journées où les travailleurs auront à se mettre en isolement.