L’émission spéciale sur les 20 ans d’Harry Potter réunit la distribution des huit films

Outre ce trio, des réalisateurs des huit films – Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell et David Yates – ainsi que les comédiennes et comédiens (Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch et Ian Hart) ont participé à cette émission spéciale.

L’autrice des sept romans de la saga littéraire, J. K. Rowling, brillait par son absence. On ne l’a vue que lors de la diffusion d’archives.

L’émission Harry Potter 20e anniversaire : retour à Poudlard (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) commence par une carte reçue par plusieurs comédiennes et comédiens qui les invite à la réunion des anciennes et anciens de Poudlard.

Pendant plus d’une heure et demie, la plupart des membres de la distribution des huit films se rappellent le tournage et se retrouvent dans les studios qui ont immortalisé le château de Poudlard.

On apprend plusieurs anecdotes en lien avec le choix de la distribution et le tournage. Le réalisateur Chris Columbus pensait ne jamais trouver l’acteur qui allait incarner Harry Potter. C’est finalement en regardant la série David Copperfield, de la BBC, qu’il a vu Daniel Radcliffe et qu’il a trouvé celui qui est devenu le héros de son film.

L’actrice Emma Watson, qui jouait Hermione Granger, a avoué qu’elle a failli abandonner son rôle après le quatrième épisode. Elle a aussi dit qu’elle était tombée amoureuse de Tom Felton (Drago Malefoy).

De son côté, Daniel Radcliffe était sous le charme d’Helena Bonham Carter, qui a 23 ans de plus que lui. Il lui avait même écrit une lettre à la fin des tournages que l’actrice a lue : Chère HBC, cela a été un plaisir d’être votre covedette et assistant, dans le sens où j’ai toujours fini par tenir votre café. Je vous aime et j’aurais aimé être né 10 ans plus tôt. J’aurais pu avoir une chance. Beaucoup d’amour et merci d’être si cool.

Le film Harry Potter à l’école des sorciers est sorti le 16 novembre 2001, surfant sur la popularité des livres de Rowling, dont le premier est sorti en 1997, pour devenir un phénomène international.

L’émission Harry Potter : retour à Poudlard est offerte en ligne sur la plateforme Crave au Canada.