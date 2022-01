L’Ontario discute de la possibilité d’imposer de nouvelles restrictions sanitaires

C’est ce qu’ont confirmé deux sources au courant du dossier, qui ont parlé à Radio-Canada et CBC News sous le couvert de l'anonymat.

L'Ontario a enregistré 16 714 nouveaux cas de COVID-19 dimanche, soit une baisse par rapport au record de 18 445 cas enregistré samedi.

Santé publique Ontario avait prévenu samedi que le nombre de cas quotidiens serait dorénavant sous-estimé compte tenu des modifications apportées aux critères d'admissibilité aux tests de dépistage et de la propagation rapide de la variante Omicron.

Or, le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste de la province, a déclaré jeudi que le nombre de cas n'était plus utilisé pour mesurer la situation sanitaire dans la province. Il a expliqué surveiller de près le nombre d'hospitalisations et la capacité des unités de soins intensifs, entre autres, afin de déterminer les prochaines étapes.

Le nombre d'hospitalisations en raison de la COVID-19 est en hausse. Celui-ci est passé de 480 le 27 décembre à 1117, dimanche.

Il y a aussi une augmentation du nombre de personnes aux soins intensifs en raison du virus. 176 patients y étaient le 27 décembre; il y en avait 224 dimanche.

Heures et capacités réduites

En Ontario, les plus récentes restrictions sanitaires sont en vigueur depuis le 19 décembre.

Les rassemblements sont limités à 10 personnes à l’intérieur et 25 personnes à l'extérieur. Les capacités d’accueil sont limitées dans plusieurs établissements, dont les restaurants, les bars, les centres commerciaux, les magasins et les salons de coiffure.

Les restaurants et les bars doivent cesser de vendre de l’alcool à 22 h et fermer à 23 h.

Depuis le 31 décembre, les capacités des salles de concert, des théâtres et des arénas ont été restreintes davantage. Ces installations ne peuvent pas accueillir plus de 50 % de leur capacité normale et doivent se limiter à un maximum de 1000 personnes.

Plus de détails à venir

Avec des informations de CBC News