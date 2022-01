Les Lions rattrapés par la COVID-19 : 17 membres de l’équipe maintenant infectés

Dans un gazouillis sur Twitter, les Lions de Trois-Rivières ont indiqué que 9 joueurs et 2 membres du personnel sont placés sur la liste COVID . L’agent des communications de l’équipe, Gabriel Leblanc, a toutefois précisé que les 11 personnes en question sont infectées à la COVID-19. À ce jour, l’équipe compte 17 cas de la maladie.

Parmi les joueurs de l’équipe touchés par la COVID-19, on compte Mathieu Brodeur, Jonathan Joannette, Olivier Galipeau, Nicolas Lariviere, Alexis D’Aoust, Darick Louis-Jean, Marc-Antoine Gélinas, Tristan Bérubé et Mathieu Brisebois. L’entraîneur-chef Éric Bélanger et l'entraîneur Alex Cousineau sont aussi affectés.

Au moment de publier ces lignes vers 14 h, l’équipe se préparait à revenir au Canada. Ses activités sont suspendues pour une durée indéterminée.

À la suite du resserrement des mesures sanitaires au Québec, l'équipe et la ECHL ont pris la décision de reporter tous les matchs prévus au Colisée Vidéotron en janvier. Les matchs du 5, 14 et 15 janvier sont ainsi reportés au 15 février, 30 mars et 13 avril. Le match du 26 janvier est déplacé au 3 avril.