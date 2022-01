COVID-19 : Vera Etches en faveur d’un retour en classe la semaine prochaine

Malgré la hausse des cas de COVID-19 provoquée notamment par le variant Omicron, la Dre Etches estime que les élèves devraient reprendre le chemin de l’école, mercredi.

La Dre Vera Etches, médecin chef de Santé publique Ottawa (SPO) Photo : Radio-Canada

J’ai évalué les preuves et les recommandations de mes collègues du secteur de la santé selon lesquelles la fréquentation des écoles est ce qu’il y a de mieux pour les enfants, les adolescents, les familles et la santé de notre communauté en général , a-t-elle indiqué par voie de communiqué, dimanche, en précisant être en attente de mesures additionnelles de la province.

« Le niveau du variant Omicron de la COVID‑19 dans notre communauté est très élevé, ce qui augmente les chances que les élèves et le personnel éducatif entrent en contact avec la COVID‑19 en dehors de l’école. » — Une citation de Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa

Selon la médecin-chef de Santé publique Ottawa (SPO), l’ouverture des écoles n’est pas un facteur clé de l’aggravation de la propagation de la pandémie.

À Ottawa, en décembre, alors que le variant Omicron circulait, les données ont montré que les taux de COVID‑19 ont augmenté dans la communauté beaucoup plus rapidement que dans la population scolaire , souligne-t-elle.

Cette dernière craint d’ailleurs que la fermeture prolongée des établissements scolaires provoque une hausse des rassemblements d’enfants à l'intérieur, puisque plusieurs d’entre eux devront se faire garder ailleurs ou par d’autres personnes que les parents.

Dre Vera Etches souligne également l’importance de l’école pour la santé mentale des enfants.

Nous savons que la fermeture des écoles aurait des conséquences néfastes. Les enfants et les adolescents ont pris du retard dans leur développement social et éducatif. Ils ont davantage de problèmes de santé mentale incluant la dépression, l’anxiété, les troubles alimentaires, et hospitalisations comprises , fait-elle valoir.

La fermeture des écoles aurait des conséquences néfastes sur l'apprentissage et sur la santé mentale des enfants soutient Dre Eches, de Santé publique Ottawa. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

Dre Etches est aussi d’avis que la fermeture des écoles jusqu’à ce que tous les enfants soient vaccinés adéquatement signifierait trop d’absences à l’école qui causent des préjudices connus , dit-elle.

Du côté des conseils scolaires francophones, la rentrée est prévue le 10 janvier, en raison des vacances qui ont débuté plus tôt. Au Québec, le gouvernement a réagi à la montée des cas en repoussant au 17 janvier le retour en classe pour les élèves du primaire et du secondaire.

Les syndicats veulent plus de mesures

Pour leur part, des syndicats d’enseignants d’Ottawa demandent que les établissements d’enseignement restent fermés jusqu'à ce que des mesures de sécurité additionnelles soient prises pour un retour en classe sécuritaire.

La Fédération des enseignants du primaire d'Ottawa-Carleton et l’Association des enseignants catholiques de langue anglaise de l’Ontario réclament notamment un accès à des masques N95 pour le personnel et les élèves ainsi qu'un accès prioritaire aux doses de rappel du vaccin pour les travailleurs de l’éducation et les élèves de plus de 12 ans.

Les syndicats souhaitent aussi une deuxième dose de vaccin pour les élèves de 5 à 11 ans et des filtres à haute efficacité contre les particules dans toutes les salles de classe.