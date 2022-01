Gravir le mont Orford, à pied, même en hiver !

La Corporation ski et golf mont Orford continue de varier son offre. Pour un deuxième hiver, il est possible de gravir à pied les trois sommets de la montagne, en empruntant les pistes de ski.

Plus d'une dizaine de sentiers ont été aménagés sur les versants Orford, Alfred-Desrochers et Giroux. Ceux-ci sont cependant accessibles aux randonneurs de 16 h à 22 h seulement, pour faciliter l'entretien des pistes de ski. Couvre-feu oblige, les visiteurs doivent quitter la montagne pour 21 h 30 actuellement.

Selon le directeur général de la Corporation ski et golf mont Orford, Simon Blouin, de plus en plus de gens s'intéressent à la randonnée pédestre hivernale.

C'est sûr que nos trois différents sommets représentent un défi, demandent un certain effort physique. Les gens veulent donc beaucoup venir pour le côté entraînement. [...] Aussi, il y a les points de vue. En fin de journée, quand le soleil se couche, il y a de très beaux points de vue que les gens recherchent également , indique-t-il avant de souligner que les visiteurs apprécient beaucoup l'éclairage des pistes le soir ainsi que l'espace disponible sur les sentiers.

« On voit que les gens se conforment de plus en plus à ce type d'offre. L'intérêt va en grandissant. » — Une citation de Simon Blouin, directeur général de la Corporation ski et golf mont Orford

Varier l'offre de la sorte permet d'ailleurs à l'administration de la station de ski de rejoindre une clientèle différente. L'activité est accessible à un plus grand public.

À la limite, dépendamment des conditions, une bonne paire de bottes fonctionne pour monter ou seulement des crampons, qui ne coûtent pas très cher. Ça rejoint donc un plus grand nombre de gens que la randonnée alpine ou encore le ski, qui sont un peu plus dispendieux. Ça permet aussi aux gens qui viennent régulièrement monter la montagne l'été de poursuivre toute l'année , ajoute Simon Blouin.

Grâce à la variété de pistes accessibles, tous les randonneurs, des plus aguerris aux moins expérimentés, peuvent y trouver leur compte.

On a des pistes de différents calibres. Par exemple, une piste verte, la Toussiski, est très facile sur le sommet Alfred-Desrochers. Quelqu'un peut cependant aller chercher un défi beaucoup plus physique en montant la Grande Coulée, qui se rend jusqu'en haut du versant Orford. Les gens peuvent aussi alterner entre les pistes , explique le directeur général.

La saison de randonnée pédestre hivernale se déroule du 1er novembre au 1er mai. Pour accéder aux sentiers, un abonnement saisonnier, disponible au coût de 25 $, est nécessaire. L'activité est toutefois gratuite pour les membres de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).

En piste, les randonneurs doivent suivre certaines règles afin d'assurer leur sécurité et celle des skieurs qu'ils croisent.

On demande de monter en file ou à deux de large au maximum. Également, il faut toujours se tenir au bord de la piste, en bordure du boisé. Finalement, on impose le port d'une lampe frontale à partir de 16 h. [...] Les gens en ski descendent pour leur part en plein centre des pistes. Si tout le monde respecte ça, ça se fait très bien.

L'administration de la montagne doit d'ailleurs faire face à certains défis pour diriger les randonneurs vers les bons sentiers, qui sont plus sécuritaires. Plusieurs auraient tendance à s'aventurer dans les pistes expertes, qui ne sont pas accessibles pour la randonnée.

Ça peut être très dangereux si les gens s'aventurent dans ces pistes-là. [...] On voit soit des personnes téméraires ou qui n'ont pas pris le temps de vérifier la carte et qui se dirigent vers la première piste sur leur passage.

Objectif polyvalence

L'aménagement de ces sentiers pour la randonnée pédestre s'inscrit dans une volonté de la Corporation ski et golf mont Orford de varier le plus possible les activités offertes à la montagne.

Une famille peut venir ici et les enfants vont faire du ski pendant que le père va faire du fatbike et la mère de la randonnée alpine. On voulait surtout répondre aux besoins des gens et être un point rassembleur pour toutes ces activités , raconte M. Blouin.

Par ailleurs, la popularité de la randonnée alpine explose depuis plusieurs saisons au mont Orford.

L'an passé, le nombre de randonneurs à ski avait presque doublé et c'est encore en augmentation. On a même dû limiter le nombre d'abonnements que l'on vend. On n'en vend plus présentement pour la randonnée alpine. On veut s'assurer que les sentiers ne sont pas trop achalandés durant les week-ends.

La COVID-19 toujours présente

Les restrictions imposées à travers la province au cours des derniers jours ont eu un impact sur les stations de ski, qui ont encore une fois dû s'adapter afin d'assurer la sécurité des visiteurs. Ainsi, la plupart des aires de restauration intérieures ne sont plus accessibles. De même, certaines stations, dont celle du mont Gleason, procèdent désormais à la vente de billets en ligne uniquement.