Un spectacle télévisé décalé signé Baz met Cœur de pirate en vedette

C’est un hybride entre un talk-show un peu décalé et un genre d’odyssée moderne de Cœur de pirate, qui navigue à travers différents aspects de sa réalité , a expliqué Laurence Baz Morais à la chroniqueuse culturelle Claudia Hébert. Il signe ici sa deuxième émission pour la télévision, après La fin des faibles, également diffusée sur les ondes de Télé-Québec.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Inspiré des talk-shows américains des années 1950, ce rendez-vous télévisuel animé par Gab Bouchard lancera la nouvelle année sur les airs les plus connus du répertoire de Cœur de pirate, laquelle sera entourée de La Compagnie créole, de Rita Baga, de Mitsou, de Pierre Kwenders, de Choses Sauvages, de Jacobus (de Radio Radio) et d'Ariel Charest.

La Compagnie rréole participe au spectacle «Un show blizzard signé Cœur de pirate». Photo : Éric Gagnon

Par ce concept qui défie les codes de la télévision, Baz voulait notamment s’interroger sur les effets des réseaux sociaux et la surexposition des vedettes.

Je suis toujours fasciné par la façon qu’on a de s’exposer sur les réseaux sociaux, et la façon dont les vedettes y sont exposées constamment. [...] C’est un peu ma vision d’un cauchemar, aussi, de ne pas être capable de sortir de ça , a-t-il expliqué.

Du vidéoclip à la télévision

Baz, qui a commencé sa carrière de réalisateur en webtélé pour le site 33mag, a signé des vidéoclips pour des artistes comme Omnikrom, Alaclair Ensemble, Klô Pelgag, Yes Mccan, Claude Bégin et Cœur de pirate.

Début du widget Vimeo. Passer le widget? Fin du widget Vimeo. Retour au début du widget?

Cœur de pirate connaît bien mon esthétique, et on connaît la télévision traditionnelle, qui est un peu plus conventionnelle, qui prend moins de risques. Et quand [la boîte de production] Déferlantes lui a [parlé de ce projet], je pense qu’elle était très excitée par l’idée, mais elle était aussi consciente que j’allais essayer de pousser la note et la machine un peu , a raconté Baz.

Les contraintes particulières de la télévision

Outre les vidéoclips, Baz a réalisé son premier court métrage gore en 2014, La chienne, et son premier long métrage, Game Of Death, en 2017. En 2020, il a fait sa première incursion dans le monde télévisuel avec l’émission La fin des faibles.

Le rôle du réalisateur à la télé n’est pas le même qu’au cinéma. Il est souvent celui qui va placer les caméras et créer le rythme du truc, mais il ne fait pas partie de tous les aspects de la mise en scène, comme le cinéma ou le clip , a-t-il constaté.

« J’ai une déformation professionnelle. Même si je fais de la télé, j’ai essayé de garder mon ADN et de m’impliquer dans toutes les facettes du projet. » — Une citation de Baz

Y a-t-il d’autres projets télévisuels qu’il aimerait faire? Non, je n’ai pas une envie particulière, mais je dis tout le temps que pour ne pas me tanner, je dois toucher à plein de choses. J’ai besoin de ne pas me camper dans un truc. C’est juste une nouvelle corde à mon arc.

Le réalisateur a aussi signé quelques publicités, notamment une avec Damien Robitaille pour le lait sans lactose.

Début du widget Vimeo. Passer le widget? Fin du widget Vimeo. Retour au début du widget?

Le spectacle Un show blizzard signé Cœur de pirate est diffusé sur les ondes de Télé-Québec, le 2 janvier à 21 h 30, puis le 7 janvier à 22 h. Il sera aussi offert en ligne.