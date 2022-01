Employés communautaires et de garderies peuvent travailler avec de légers symptômes

Le Manitoba autorise désormais les travailleurs des garderies, des services à l'enfance et à la famille à retourner au travail lorsqu’ils développent de légers symptômes de la COVID-19 et qu’ils ont reçu un résultat négatif au test de dépistage.

Une note de service de Familles Manitoba en date de vendredi cite les secteurs concernés par cette mesure.

Il s’agit du personnel des agences ou des fournisseurs de services dans les établissements d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, les services communautaires d'aide à l'intégration des personnes handicapées, les services d'aide à l'enfance et à la famille, ainsi que les refuges pour sans-abri et pour victimes de violence familiale.

Les travailleurs doivent également présenter des symptômes légers et ne pas avoir de fièvre sans prendre de médicaments pendant les 24 heures précédant leur retour.

En clair, les travailleurs qui étaient en congé de maladie peuvent désormais réaliser deux tests rapides d'autodépistage et obtenir des résultats négatifs ou se rendre dans un établissement de soins de santé à cet effet.

La note de service ajoute que si ces travailleurs présentent des symptômes nouveaux ou qui s'aggravent, ils doivent en informer immédiatement leur employeur et s'auto-isoler jusqu'à ce qu'ils obtiennent les résultats de leurs tests.

Inquiétude des employeurs de garderies

La présidente élue de la Manitoba Child Care Association et directrice générale du Earl Grey Children's Centre, Lynda Raible, estime que cette mesure est prématurée. Selon elle, les tests rapides et les masques de meilleure qualité, comme les masques N95 et KN95, ne sont pas facilement accessibles à son personnel vacciné.

Je comprends la nécessité de relancer l'économie et de rendre les services de garde d'enfants accessibles aux parents, mais pas à ce prix, à ce moment précis, tant que je n'aurai pas les fournitures dont j'ai désespérément besoin […] , déclare-t-elle.

Nous avons l'obligation de protéger ce secteur , soutient la directrice générale de la Manitoba Child Care Association, Jodie Kehl.

À l’instar des autres secteurs, Mme Kehl a affirmé que le secteur des garderies a été durement touché par les absences dues à la COVID-19. Des masques et des tests rapides pourraient aider à protéger les travailleurs, ajoute-t-elle.

La classe politique préoccupée

Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, pense que c’est une mauvaise décision qu’a prise le gouvernement.

Le gouvernement continue de mettre des gens en danger parce qu'au lieu de penser qu'il vaut mieux prévenir que guérir, les PC [Parti progressiste-conservateur du Manitoba] semblent penser qu'il vaut mieux guérir que prévenir , fait-il remarquer dans une entrevue samedi.

M. Lamont qualifie de geste désespéré la décision de permettre à des personnes légèrement malades de retourner travailler avec des enfants, dont certains sont trop jeunes pour être vaccinés, et avec d'autres personnes vulnérables.

Toutefois, il pense que s'ils fournissent réellement des tests et des masques [N95] aux gens, cela fera une différence, mais ils doivent passer à l'action .

CBC a cherché à relancer la province sur la question, mais un message automatisé indique que le bureau est fermé jusqu'à mardi.

Mercredi, la province a déclaré qu'elle autorisait le retour au travail des travailleurs de la santé présentant de légers symptômes de la COVID-19 et dont le test de dépistage était négatif.

Les travailleurs des secteurs de la petite enfance et ceux œuvrant aux côtés des personnes vulnérables sont les derniers pour lesquels la province a assoupli les règles.

Avec les informations de Rachel Bergen