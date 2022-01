1893 nouveaux cas de COVID-19 en deux jours en Nouvelle-Écosse

Ces cas ont été dépistés sur deux jours, le bilan précédent ayant été communiqué dans l’après-midi du 31 décembre.

Cette mise à jour n’est cependant que partielle. Le ministère de la Santé n’a pas indiqué si des hospitalisations supplémentaires attribuables à la COVID-19 étaient survenues en ce début d’année.

Vendredi, il y avait dans les hôpitaux de la province 34 patients atteints de cette maladie, dont quatre aux soins intensifs.

Certaines de ces personnes ont attrapé la COVID à l’hôpital, alors qu’elles s’y trouvaient pour d’autres ennuis de santé.

Le ministère de la Santé indiquait en effet dans les derniers jours de décembre que des éclosions touchant moins de 10 patients à chaque endroit étaient survenues dans quatre hôpitaux : l’Infirmerie d’Halifax et le Victoria General (qui font partie du Centre des sciences de la santé QEII), l’Hôpital général de Dartmouth, l’hôpital New Waterford Consolidated au Cap-Breton.

Des hôpitaux restreignent l’accès aux visiteurs

Des hôpitaux en Nouvelle-Écosse imposent de nouvelles restrictions aux visiteurs pour contenir la propagation de la COVID-19, a indiqué samedi la régie provinciale de santé.

Depuis le 1er janvier, la plupart des patients de l'hôpital Queen Elizabeth II et de l’Hôpital général de Dartmouth ne peuvent recevoir qu’un seul visiteur, et toujours le même.

Il en va de même depuis vendredi pour les patients du Centre de santé de Colchester-East Hants, à Truro.

Certaines exceptions sont prévues notamment pour les patients aux soins palliatifs et ceux âgés de moins de 18 ans.

La régie de santé n’a pas indiqué quand elle envisageait de lever ces restrictions.

Dans les dernières semaines, quatre autres hôpitaux de la province ont signalé des restrictions similaires. Les restrictions et exemptions varient d’un hôpital à l’autre et plus d’informations sont disponibles (en anglais) sur le site de la province  (Nouvelle fenêtre) .

La dose de rappel aux 30 ans et plus dès lundi

À compter du matin du lundi 3 janvier, tout résident de la Nouvelle-Écosse âgé de 30 ans ou plus, et qui est doublement vacciné depuis 168 jours (environ 5 mois et demi) peut prendre rendez-vous sur le site Internet de la province pour recevoir une dose de rappel  (Nouvelle fenêtre) .

Les vaccins à acide ribonucléique ARN messager de Moderna et Pfizer sont administrés comme dose de rappel.

Dépistage : des retards

Le ministère de la Santé souligne à nouveau dimanche que des retards sont à prévoir pour l’obtention des résultats de test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR . Les Néo-Écossais peuvent parfois attendre de 72 à 96 heures avant de recevoir le résultat de leur dépistage.

Tous les individus qui sont déclarés positifs à la COVID-19 doivent aviser eux-mêmes leurs contacts rapprochés.

Les employés de la santé publique priorisent en effet la recherche de contacts dans certains types d'habitations collectives, comme les centres de soins de longue durée, les hôpitaux ou les refuges pour personnes sans-abri.