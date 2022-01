Les restrictions sanitaires pèsent lourd sur le moral des Québécois

Dans les derniers jours, le nombre d’appels reçus a augmenté, et je ne m’attends pas à ce qu’il redescende. Les gens ont besoin de parler, de gérer leurs crises d’anxiété , révèle Barbara Martin, directrice générale par intérim du Centre de crise de Québec.

Barbara Martin, directrice générale par intérim du Centre de crise de Québec Photo : Radio-Canada

La Dre Karine Gauthier, psychologue et présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois, dresse le même constat.

Les besoins ont augmenté d’une façon tellement grande et les problématiques sont vraiment plus sévères. Chez le même individu, on voit souvent plusieurs troubles.

Besoin de ressources

La thérapeute cite le cas d’un jeune qui souffrirait d'un trouble alimentaire à cause de la pandémie. En plus, il s’automutile. En plus, il a plusieurs crises de panique par jour, des idées suicidaires…

Pour aider le mieux possible toutes ces personnes qui souffrent, la Dre Gauthier fait appel au gouvernement.

Karine Gauthier, présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois Photo : Radio-Canada

La Coalition pense que c’est très important de mettre plus de ressources en santé mentale et des services spécialisés pour offrir de la psychothérapie.

À ce jour, les autorités n’ont annoncé ni soutien supplémentaire ni aide financière au profit de la santé mentale. Il n'y a rien de plus que les investissements annoncés en novembre 2020, qui se chiffraient à 100 millions de dollars.

Les effets du premier couvre-feu se font toujours sentir

De leur côté, les organismes qui viennent en aide aux itinérants aimeraient en faire plus pour celles et ceux qui vivent dans la rue. Eux aussi se sentent limités dans leurs actions, faute de moyens suffisants.

Il y a de plus en plus de gens en situation d’itinérance et on est financés de la part du gouvernement comme avant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a toute une partie de la population en détresse qu’on n’arrive pas à aider, à accompagner , explique Jimena Michea, coordonnatrice au Regroupement pour l'aide aux itinérants de Québec.

Jimena Michea, coordonnatrice au Regroupement pour l'aide aux itinérants de Québec Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Le premier couvre-feu a été difficile à vivre pour les sans-abri, souligne-t-elle. Le deuxième couvre-feu s’amorce et elle n’ose pas en imaginer les conséquences.

On a vu une dégradation physique et mentale importante des personnes au cours du premier couvre-feu et on est encore à travailler sur les dégâts qui sont encore là.

Barbara Martin rappelle que la pandémie influe sur M. et Mme Tout-le-monde. Alain Rousseau en est une bonne illustration. Il est serveur dans des restaurants depuis 40 ans. Quand on lui demande comment il va en ce moment, l’émotion le gagne rapidement.

Alain Rousseau, serveur dans un restaurant Photo : Radio-Canada

Ça fait deux ans qu’on vit un enfer. On ne sait pas où on s’en va. On a beaucoup d’incertitudes.

Un sentiment largement partagé au sein de la population.

D’après les informations de Marie-Pier Mercier et de Colin Côté-Paulette