Le système informatique des laboratoires du CIUSSS MCQ en panne

Le système informatique utilisé par les laboratoires du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec (MCQ) est en panne. Cela augmente les délais d'analyses et perturbe les rendez-vous de dépistage de la COVID-19.

Ce système est entre autres utilisé pour traiter les requêtes et analyses de spécimens pour la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec . C'est pour cette raison que la livraison des résultats des tests de la COVID-19 sera retardée.

Devant cette situation, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ se voit dans l'obligation de prioriser certains groupes de personnes quant au dépistage de la maladie.

Nos équipes procéderont uniquement au dépistage par test d'amplification des acides nucléiques des travailleurs de la santé et des personnes en attente d’une chirurgie à l'extérieur de la Mauricie et du Centre-du-Québec , peut-on lire dans le communiqué.

Les personnes en attente d'une chirurgie en Mauricie ou au Centre-du-Québec seront dépistées à leur arrivée pour leur chirurgie seulement. Quant à celles qui avaient pris rendez-vous en ligne pour recevoir un test dans un centre de dépistage, elles recevront un test rapide à faire à la maison. Si ce dernier s'avère positif, il aura la même valeur qu'un test réalisé dans un centre désigné de dépistage.

Le CIUSSS MCQ souligne que c'est le changement d'année qui a causé cette panne. D'autres établissements de la province seraient d'ailleurs touchés.