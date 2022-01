Saskatoon et Regina ont eu leurs premiers bébés de l’année tôt samedi

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan a annoncé les noms des premiers bébés de l'année à Saskatoon et Regina. Les deux sont nés à un peu plus d’une heure d’intervalle.

Le premier bébé de l'année à Saskatoon est Hudson Raphael Lynn, selon l'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA).

Il est né à 0 h 17 à l'hôpital pour enfants Jim Pattison. Le nouveau-né pesait sept livres et neuf onces (7,56 kg). Hudson rejoint deux sœurs et trois frères, ce qui fait de lui le plus jeune des six enfants de Krystal et Chris Lynn.