Une tempête hivernale se prépare en Colombie-Britannique

Une tempête hivernale se prépare à traverser la côte de la Colombie-Britannique avec des chutes de neige qui commenceront samedi et persisteront jusqu’à dimanche soir, selon Environnement Canada.

De 25 à 45 cm de neige sont prévus sur le corridor Sea-to-Sky, dit l'agence météorologique. Cette région comprend Squamish, Whistler et Pemberton.

Les secteurs les plus proches des côtes verront la neige se transformer en pluie mêlée de neige fondante au courant de la journée de dimanche.

De 5 à 15 cm sont attendus sur les secteurs intérieurs et montagneux de l'est de l’île de Vancouver.

Environnement Canada souligne que les conditions routières seront dangereuses en raison d’une visibilité réduite par les précipitations.

Par ailleurs, la route Coquihalla qui avait été fermée pendant plus d’un mois entre Hope et Merritt en raison des inondations pourrait voir s'accumuler entre 20 et 40 cm de neige de samedi à lundi.

Le Grand Vancouver pourrait faire l’objet de 20 à 40 mm de pluie, dont de la pluie verglaçante sur la vallée du Fraser à partir de samedi soir.