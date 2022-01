Le premier bébé de 2022 en Estrie voit le jour à Granby

Katherine Boucher et Christian Bujold sont les parents du nouveau-né. Le petit n'a pas perdu de temps pour se pointer le bout du nez, dans la nuit de samedi. L'accouchement a été rapide et s'est déroulé sans complications.

J'étais censée accoucher le 7 janvier. Le 31 au soir, je soupais et je n'avais aucune contraction, puis il est arrivé ! Le travail s'est super bien passé , s'exclame celle qui est devenue maman pour une deuxième fois.

Le bébé est d'ailleurs en pleine forme . Il pèse 7,1 livres et mesure 50 centimètres.

« Je suis étonnée. On ne s'y attendait vraiment pas, mais c'est plaisant de savoir que c'est le premier de l'année. » — Une citation de Katherine Boucher

Les récentes restrictions imposées dans les hôpitaux en raison de la pandémie de COVID-19 n'ont pas eu d'impact sur la naissance du nouveau-né.

Puisque j'étais enceinte, les restrictions n'ont pas changé grand-chose pour nous. On le savait, donc on restait à la maison. De plus, je ne voulais déjà pas de visiteurs à l'hôpital, c'était mon petit bébé avant tout , indique Mme Boucher.

Les parents profiteront des prochains jours pour se reposer en compagnie de leurs deux enfants.

« Notre deuxième petit garçon, qui a 14 ans et demi, a hâte de rencontrer son frère. » — Une citation de Katherine Boucher

À Sherbrooke c'est la petite Leslie Mercier qui est née la première en 2022. Elle a vu le jour à l'hôpital Fleurimont, peu après 2 h du matin. Elle pèse 7,6 livres et mesure 51 centimètres.