Dans un communiqué, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) implore au gouvernement d'améliorer les conditions de travail de ce corps de métier dans le but de combattre la pénurie de personnel qui frappe de plein fouet les équipes de répartiteurs de la Sûreté du Québec SQ .

Deux équipes de quatre personnes et un chef d’équipe seraient censés desservir la région de l’Estrie et le Centre-du-Québec. [...] Comme on a moins de gens, ceux qui restent ont plus de pression. Il y a beaucoup d'appels qui sont bénins, mais qui sont problématiques, parce qu'on doit leur répondre. Heureusement, à part le fait que le 31 décembre a été assez difficile, il n'y a pas eu d'appels perdus , souligne le président régional du Sydicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ , Frédérick Dagenais.

« À Sherbrooke, il y a eu 20 départs en 2021, dont près d’une dizaine d’employés ayant plus de 5 ans d’expérience. » — Une citation de Frédérick Dagenais, président régional du Sydicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ

Le syndicat revendique principalement une révision des échelons salariaux à la hausse. Notamment, de nouvelles tâches s'étant ajoutées au travail des répartiteurs justifieraient cette demande.

Il y a une difficulté que l'on voit qui n'a pas été évaluée ou qui a été sous-évaluée. [...] Dans la fonction publique, à la Sûreté du Québec SQ , tu commences avec une vingtaine de dollars l'heure. [...] Si tu vas au municipal, il y a certains endroits où tu commences à 28 dollars l'heure.

Rappelons que les répartiteurs sont responsables de recevoir les appels logés au 911 et d'accompagner les citoyens en situation d'urgence jusqu'à l'arrivée des secours. Ils doivent également effectuer certaines recherches pour épauler les policiers.

Selon M. Dagenais, la pandémie, particulièrement les restrictions imposées en ce temps des Fêtes, a généré une multiplication des cas de problèmes de santé mentale et de détresse psychologique. Ceux-ci seraient de plus en plus difficiles à traiter.