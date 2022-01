Un incendie détruit un immeuble d’habitation de Winnipeg, la veille du Nouvel An

Les pompiers de Winnipeg sont mobilisés depuis vendredi pour combattre un incendie qui s’est déclaré dans un immeuble d'habitation de trois étages dans le quartier Daniel McIntyre la veille du Nouvel An.

Les pompiers sont toujours sur les lieux et on s'attend à ce qu'ils y restent pour la majeure partie de la journée.

Vers 20 h 18 vendredi, le service paramédical des pompiers de Winnipeg s'est rendu dans l'immeuble situé dans le secteur de la rue Sherbrook et de l'avenue Ellice, a indiqué la Ville de Winnipeg dans un communiqué de presse samedi.

La plupart des personnes présentes dans l'immeuble ont pu sortir avant l'arrivée des pompiers, mais les équipes ont aidé plusieurs personnes à quitter l'immeuble. Les maisons voisines ont également été évacuées par précaution.

Les ambulanciers ont examiné plusieurs personnes, mais personne n'a dû être transporté à l'hôpital et aucune blessure n'a été signalée pour le moment.

La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête, et aucune estimation des dommages n'est disponible, mais on s'attend à ce que le bâtiment soit une perte totale.