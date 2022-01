Baisses de température attendues dans l’Est-du-Québec

Les conditions météorologiques clémentes du 1er janvier pourraient faire tomber un mince 2 à 4 cm de neige ou de pluie dans les régions de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Les précipitations seront plus généreuses sur la Côte-Nord, où des accumulations de 5 à 10 cm sont prévues dans la région de Sept-Îles.

L'indice de refroidissement éolien devrait atteindre -18 au cours de la nuit au Bas-Saint-Laurent, et -8 en Gaspésie et sur la Côte-Nord, selon les données d'Environnement Canada.

Des relents de pluie se transformeront en neige au cours de la nuit du 1er au 2 janvier dans plusieurs secteurs de l'Est-du-Québec.

Le retour à des températures froides est prévu le 2 janvier dans nos régions. Environnement Canada s'attend à un maximum de -12 °C le jour et un minimum de -23 °C la nuit sur la Côte-Nord. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, le mercure chutera également, mais il devrait osciller entre -11 et -16 °C.

Rafales de vent

Samedi soir, les vents du nord-ouest pourraient s'intensifier dans la région de l'Est-du-Québec, ce qui pourrait générer de fortes rafales après minuit.

Des ondes de tempête sont aussi à surveiller dimanche.

Déplacements moins nombreux

Les policiers de la Sureté du Québec n'ont pas fait état d'accident sur les routes de l'Est-du-Québec au cours de la la journée de samedi. En revanche, les porte-paroles précisent que les mesures gouvernementales qui limitent les rassemblements dans les familles rendent les déplacements sur les routes moins nombreux que les autres années.

Depuis le 31 décembre 2021, les rassemblements privés doivent se limiter aux occupants d’une même résidence. Les déplacements sont donc moins nombreux sur les routes du Québec, selon la Sûreté du Québec. Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

En matière de condition météorologique, la situation est beaucoup plus préoccupante dans l'ouest du pays. Environnement Canada a publié des avertissements de froid extrême pour la totalité de l’Alberta et pour la plus grande partie de la Saskatchewan et du Manitoba.

Le refroidissement éolien se situe là-bas entre -40 et -50.