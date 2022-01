La forte demande pour se faire dépister se répercute sur les ambulanciers

Frédéric Maheux, ambulancier et président de l’Association des travailleurs du préhospitalier, en est témoin.

On voit qu’il y a une très grande anxiété chez les gens. Lorsqu’ils ont des symptômes, qu’ils voudraient se faire dépister et qu’ils sont pas capables parce que les centres sont débordés, ils nous appellent.

Ce qui accroît leur charge de travail, à lui et à ses collègues.

« Les paramédics sont débordés. On en voit qui font des quarts de travail de 14 h sans manger. » — Une citation de Frédéric Maheux, ambulancier et président de l'Association des travailleurs du préhospitalier

Cela a aussi des conséquences pour celles et ceux qui ont besoin d’une ambulance. Et ce, sans lien avec la COVID-19. Ils doivent patienter plus longtemps avant de voir un véhicule arriver là où ils se trouvent pour les prendre en charge.

L'ambulance seulement pour un cas d'urgence

Frédéric Maheux en appelle à la responsabilité de tous. Il aimerait que les gens qui présentent des symptômes classiques de la maladie (perte de goût, perte de l’odorat) s’isolent et restent chez eux à surveiller l’évolution de leur état de santé, sans nécessairement chercher à se faire dépister à tout prix dans un centre ou à l’hôpital.

En cas de doute ou pour toute information complémentaire, ils peuvent composer le 811. S’il y a des complications, là ils peuvent appeler les ambulances.

La forte demande pour se faire dépister accentue également la pression sur les laboratoires qui analysent les échantillons. À certains endroits, les liquides réactifs et les éprouvettes commencent à manquer.

Le gouvernement propose d’utiliser de l’eau saline, de l’eau moléculaire. Dans les circonstances actuelles, ce n’est pas l’idéal, puisque ça voudrait dire plus de manipulations et donc plus de risques de contamination pour les techniciens et plus de temps pour obtenir les résultats , déclare Sandra Étienne, vice-présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux.

Selon elle, certains laboratoires ont des stocks de produits suffisants pour fonctionner normalement quelques jours seulement, voire 24 h pas plus .

À bout de force

On est très inquiet. Aussi parce que le gouvernement n’a mis aucun plan de délestage pour les laboratoires ni offert un exercice de priorisation des analyses.

Sandra Étienne pointe également la pénurie de main-d'œuvre. Ça oblige les techniciens en poste à faire des heures supplémentaires, à réduire leurs vacances. Les gens sont à bout de force.

Pour sa part, le Dr Mathieu Simon, pneumologue et chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, assure que l’efficacité des tests rapides est équivalente à celle des tests PCR.

Il n’y a aucune raison de les reprendre, de les confirmer avec un test PCR dans le contexte de débordement des laboratoires.

Tout comme Frédéric Maheux, lui aussi invite la population à faire la part des choses.

Vous vous rendez à l’urgence si vous avez beaucoup de fièvre, si vous vous sentez frêle, si vous avez des difficultés à respirer. Autrement, on reste à la maison, on s’hydrate correctement, on s’isole.

Le médecin ajoute : Y a pas de raison d’aller à l’urgence pour un test COVID positif. Y a encore moins de raison d’aller à l’urgence en ambulance pour se faire dépister.

