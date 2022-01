De bonnes perspectives en matière d’énergie renouvelable pour l’Alberta

L’Alberta envisage un futur prometteur en matière d’énergie renouvelable, la province espérant atteindre une capacité de production de 30 % d’ici 2030 à partir de l'éolien et du solaire.

Selon l'Alberta Electric System Operator, 14 % de toute l'électricité produite dans la province en 2020 provenait de sources d'énergie renouvelable, comme l'énergie éolienne, hydroélectrique et solaire. Le chiffre pour 2021 est attendu dans les prochains mois.

Mais on estime que la capacité actuelle de la province en sources d'énergie renouvelable est de 23 %.

La Régie de l'énergie du Canada (RCE) croit que ce chiffre devrait augmenter dans les années à venir, en partie grâce à l'augmentation des investissements dans les projets d'énergie renouvelable.

En effet, la Régie de l'énergie du Canada REC prévoit une capacité de 26 % d'ici 2023. Il s'attend à ce que la province ajoute une capacité solaire significative , soit 1200 mégawatts, d'ici la même année.

La loi sur l'électricité renouvelable (Renewable Electricity Act) du gouvernement provincial prévoit que 30 % de l'électricité produite proviendra de sources d'énergie renouvelable d'ici 2030.

L'objectif du gouvernement albertain est d'éliminer l'électricité produite à partir du charbon, et il devrait être atteint sept ans avant la date prévue de 2030.

En effet, la baisse des coûts est favorable à la croissance de l'énergie éolienne et solaire, alors que la production d'électricité à partir du charbon poursuit son déclin rapide.

Des investissements en croissance

Un rapport de la Banque royale du Canada (RBC) indique que 61 projets solaires sont en cours dans la province et qu'ils devraient être achevés d'ici le milieu de la décennie.

RBC cite le projet solaire de Travers, actuellement en construction dans le comté de Vulcan, au sud-est de Calgary. Le projet comprend plus d'un million de panneaux solaires qui produiront suffisamment d'électricité pour alimenter 150 000 foyers.

Nous pensons que l'Alberta est bien placée pour attirer davantage d'investissements de ce type et de cette taille dans les années à venir , peut-on lire dans le rapport.

Selon le professeur adjoint du département d'économie de l'Université de Calgary, Blake Shaffer, il s'agit d’un tournant pour l'Alberta.

Je pense que le rapport de RBC souligne vraiment le fait que les énergies renouvelables sont passées d'un statut de nouveauté dans la province à quelque chose qui a une importance économique , a-t-il indiqué.

Il y a tellement d'investissements dans l'éolien et le solaire en ce moment dans la province et je ne pense pas que l'on sache vraiment à quel point.

Selon lui, il est désormais rentable de construire des énergies renouvelables car le coût de construction d'un projet éolien est d'environ 30 $ par mégawattheure, ce qui générerait un rendement sain en fonction des prix actuels.

La société ATCO, spécialisée dans l'énergie a récemment annoncé de nouvelles avancées dans le secteur des énergies renouvelables. L’entreprise de distribution de gaz naturel de longue date a acheté les droits de deux projets solaires dans le sud-est de Calgary, qui produiront suffisamment d'électricité pour 18 000 foyers.

Elle a également acquis un projet solaire plus petit à Empress, un village situé à l'est de Calgary, près de la frontière avec la Saskatchewan. Le projet alimentera 11 000 foyers lorsqu'il sera terminé, dans environ un an. L'entreprise a un autre projet solaire en Alberta, à Fort Chipewyan.

La demande d'énergie propre est telle que les sociétés et les entreprises doivent remplir leurs obligations […] qu'il s'agisse d'un engagement net zéro ou d'un engagement à simplement faire leur part dans le cadre des stratégies plus larges de lutte contre le changement climatique , a déclaré la directrice générale des énergies renouvelables d'ATCO, Karen Nielsen.

Avec les informations de Bryan Labby