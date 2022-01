Benjamin et Noah sont les premiers bébés de 2022 à Ottawa et Gatineau

C'est une tradition bien respectée. Chaque premier janvier, les hôpitaux de la région rapportent et saluent les premières naissances de l'année.

En 2022, ce sont deux petits garçons qui étaient les plus pressés.

Le premier est né à l'hôpital Montfort à Ottawa.



Il s'appelle Benjamin, est né 17 minutes après minuit et pèse 6 livres et 8 onces. Il s'agit du premier enfant de Chantal Casault et de son conjoint Christopher Baskys.

La maman a accouché avec l’appui de son infirmière, Julie Sabourin et de la Dre Stéphanie Palerme , précise l'Hôpital Montfort par voie de communiqué.

En Outaouais, le premier bébé s'appelle Noah

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, il a fallu attendre quatre heures de plus pour rencontrer le premier bébé de 2022.

Le petit Noah Toussaint est né à 4 h 19 à l'hôpital de Gatineau. Il pèse 8,3 livres.

Le petit Noah Toussaint est le premier bébé de l'année 2022 en Outaouais. Photo : Gracieuseté : Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais



Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, qui a communiqué la nouvelle, précise que toute la famille se porte bien et félicite les heureux parents.

Environ 9500 naissances par an à Ottawa

Ces premiers bébés sont sans doute les plus médiatisés, mais ils seront suivis de beaucoup d'autres.

Chaque année, environ 3000 naissances ont lieu rien qu'à l'hôpital Montfort.

Pour l'ensemble de la ville d'Ottawa, les derniers chiffres disponibles  (Nouvelle fenêtre) évoquent 9558 naissances pour l'année 2017, un chiffre en baisse par rapport aux 9778 naissances de 2013.