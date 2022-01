Julie Smith revenait tout juste d'un brunch de Noël chez ses parents et avec ses deux fils et s'installait pour une soirée tranquille à la maison lorsqu'elle a senti l’odeur du gaz naturel.

Elle a également entendu un grondement provenant du garage de sa maison en rangée à Baden, une communauté d'environ 5000 habitants située à quelques minutes de Waterloo, en Ontario.

Mme Smith a ouvert la porte du garage. Puis, devant elle : des flammes d'un mètre de haut.

Elle a d'abord essayé de les éteindre elle-même, en les étouffant avec des serviettes, mais les flammes ne faisaient que croître. C'est alors qu'elle a appelé le 911.

Un grand miracle

La caserne de pompiers de Baden est entièrement composée de bénévoles.

Ils étaient tous été chez eux avec leur famille et leurs proches, en train de prendre un lunch de Noël ou de rendre visite à leurs amis et à leur famille , a déclaré Rod Leessen, chef du service d'incendie du canton de Wilmot, qui comprend la région de Baden.

Malgré cela, les pompiers ont accompli leur devoir chez Mme Smith.

Tout le temps que j'étais dehors, j'ai ressenti une reconnaissance éternelle envers ces personnes qui ne pourront pas fêter Noël en famille. Le fait qu'il s'agisse de bénévoles rend la chose encore plus significative , a déclaré Mme Smith.

Ils ont même sauvé ses deux chats, Oscar et Hazel.

C'était un grand miracle. Les voisins, dans la rue, applaudissaient sans cesse.

L'espoir de reconstruire

Mais presque tous les biens de Mme Smith et de ses deux garçons ont été détruits dans l’incendie. Elle affirme avoir eu du mal à expliquer la situation à ses deux fils, qui étaient avec leur père cet après-midi-là.

Ils sont évidemment très bouleversés d'avoir perdu notre belle maison. [...] Mais ce sont des enfants formidables. Et, je pense qu'ils comprennent que ce ne sont que des choses [matérielles]. Nous sommes tous encore ensemble et en sécurité et c'est vraiment ce qui est le plus important.

Une fois l'assurance et la paperasse réglées, Mme Smith espère pouvoir continuer de vivre au même endroit.

Avec les informations de CBC News