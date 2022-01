L’ouverture de la bibliothèque de Chéticamp se fera au printemps

L’ouverture de la bibliothèque était prévue pour l’été 2021. Le directeur général de la municipalité d’Inverness, Keith MacDonald, estime qu’il est plus réaliste de viser avril 2022.

Avec un manque de main-d'œuvre, une pandémie et une industrie de la construction très sollicitée, il s’avère difficile de mettre les dernières touches à ce qui deviendra la toute première bibliothèque municipale de Chéticamp.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'édifice qui abritait La Pirogue a besoin d'être rénové. Photo : Fernande Devost/Radio-Canada

Alfred Poirier, l’ancien conseiller municipal de Chéticamp à la municipalité d'Inverness, y croit depuis le début. Il a porté pendant des années ce projet de bibliothèque, comme en témoigne la vice-présidente du Conseil des arts de Chéticamp, Monique LeBlanc-Delaney.

Il a parlé, il a parlé fort. Il nous a rencontrés pour dire: il faut avancer avec ça. Puis on a dit, on y va! D’une façon ou d’une autre, on y va , se souvient Mme LeBlanc-Delaney.

La bibliothèque sera située dans le bâtiment qui abritait l’ancien musée La Pirogue, mais il doit d’abord être rénové.

« Le problème, c’est que tous les charpentiers, contracteurs, sont bien occupés et ce n’est pas facile de trouver du monde pour faire le travail. » — Une citation de Alfred Poirier, conseiller municipal à la retraite

Alfred Poirier. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Une collection à bâtir

Il est prévu que la collection de livres de Chéticamp soit surtout en français.

Elle contiendra aussi des livres en anglais et dans d’autres langues, comme l’arabe, afin de répondre aux besoins de la population immigrante.

Le service régional de bibliothèques publiques Eastern Counties Regional Library (ECRL) a reçu 20 000 $ de Patrimoine Canada, par l’entremise de l’Entente Canada–Nouvelle-Écosse relative aux services en français.

La collection est en partie déjà achetée. Puisqu’on manque d'espace dans les locaux de l’ECRL, sa bibliothécaire en chef, Laura Emery, explique que le reste de la collection ne sera commandé que lorsque les rénovations de l’édifice La Pirogue seront terminées.

Monique LeBlanc-Delaney, la vice-présidente du Conseil des arts de Chéticamp, en décembre 2021. Photo : Radio-Canada

Ce jour est très attendu, dit Monique LeBlanc-Delaney.

« Les gens de Chéticamp n’ont jamais eu de bibliothèque. » — Une citation de Monique LeBlanc- Delaney , vice-présidente, Conseil des arts de Chéticamp

L’arrivée d’une vraie bibliothèque où des gens de toutes les générations peuvent aller chercher leur livres pour nourrir tous leurs besoins littéraires, ce sera très important pour tous les gens, pour toutes les cultures , déclare-t-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les plans de la future bibliothèque de Chéticamp, en Nouvelle-Écosse. Photo : fournie par Eastern Counties Regional Library

L'instigateur du projet se retire de la vie politique

Alfred Poirier a quitté la vie politique ce 31 décembre, après avoir siégé neuf ans au conseil d’Inverness en tant que représentant du district 1 (Chéticamp-Pleasant Bay-Meat Cove).

Beaucoup de travail a été accompli pendant cette période, estime Monique LeBlanc-Delaney. Elle salue les efforts d’Alfred Poirier, notamment pour obtenir du financement pour le Conseil des arts de Chéticamp. On est très contents de sa contribution et très reconnaissants , dit-elle.

Une élection partielle aura lieu cet hiver. Le successeur du conseiller Poirier héritera du dossier de la bibliothèque.

D’après le reportage de Stéphanie Blanchet