Itinérance à Ottawa et à Gatineau : places limitées, intervenants inquiets

Au moment de tourner la page sur l’année 2021, près de 2000 personnes sont en situation d'itinérance dans la région d’Ottawa. À Gatineau, on en compte environ 800. En cette veille du Nouvel An, les places sont limitées des deux côtés de la rivière des Outaouais.

Au cours des derniers jours, les températures ont été relativement clémentes, à un tel point que certains itinérants sont encore installés dans leur tente.

Avec l’arrivée imminente du temps froid, des intervenants qui travaillent auprès des personnes en situation d’itinérance s’inquiètent étant donné que les places se font de plus en plus rares.

Nous sommes préoccupés pour le futur. Y aura-t-il suffisamment de lits dans la ville lorsqu’il fera froid? Ou on aura à trouver d’autres solutions? , se questionne le directeur général de la Mission d'Ottawa, Peter Tilley.

La halte chaleur/fraîcheur de Gatineau est maintenant installée au 20, rue Émile-Bond. Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Les refuges de son organisme affichent déjà complet. Les règles de distanciation physique font en sorte qu’il y a moins de lits disponibles.

En Outaouais, il ne reste que quelques places. Avec le retour du couvre-feu, le Bureau régional d'action sida (BRAS) Outaouais s’inquiète pour les populations vulnérables, comme les travailleuses du sexe par exemple.

Avec l’arrivée du couvre-feu, les itinérants ont une certaine grâce des policiers, mais ce n’est pas la même chose pour les travailleuses du sexe, qui n’ont pas de formulaire de leur employeur pour se promener le soir. Souvent, c’est leur seule source de revenus , a affirmé la directrice générale de l’organisme, Annie Castonguay.

Annie Castonguay, directrice adjointe à BRAS Outaouais (archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Actuellement, les refuges de Gatineau et d’Ottawa échappent à la COVID-19. Selon Santé publique Ottawa (SPO), aucune éclosion n’est active dans les refuges de son territoire. La santé publique québécoise dresse le même constat pour les refuges de Gatineau.

Mais Peter Tilley, d’Ottawa Mission, croit que ce n’est qu’une question de temps.

Avec Omicron, on ne peut pas se permettre de mettre nos populations à risque. Quand une éclosion se déclenche, elle se propage parmi notre clientèle, qui est souvent dans la communauté et le virus se promène.

Le directeur général de la Mission d'Ottawa Peter Tilley (archives) Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

M. Tilley se souvient d’une importante éclosion survenue l’année dernière lors du temps des Fêtes, et il veut revivre cela le moins souvent possible. Selon les données de Santé publique Ottawa SPO , il y a eu un total de 15 éclosions et de 420 cas de COVID-19 dans les refuges de la capitale nationale au cours de l’année 2021.

Avec les informations d’Émilie Bergeron et de Frédéric Pepin