COVID-19 : Une transmission hors de contrôle possible, selon deux experts

C’est ce qu’affirment le Dr Raywat Deonandan, épidémiologiste et professeur agrégé à l'Université d'Ottawa, et le Dr Colin Furness, épidémiologiste spécialiste du contrôle des infections et professeur agrégé à l'Université de Toronto.

Il me semble qu'on accepte que la transmission soit hors de contrôle au cours des prochaines semaines. Peut-être qu'il y a un espoir silencieux que la transmission non contrôlée pourrait entraîner une immunité suffisante dans la population sans trop de frais , a déclaré le Dr Deonandan.

Je pense que c'est une façon dangereuse de penser, si c'est effectivement ce qu'ils pensent.

Je me sens abandonné par la province. J'ai le sentiment que les enfants et les enseignants ont été abandonnés , a ajouté le Dr Furness. Nous nous attendons à une infection de masse au cours des prochains jours, et nous n'avons pas les soutiens sanitaires pour pouvoir y faire face.

La province a annoncé jeudi un changement majeur dans son approche aux tests de dépistage. De plus, les règles de quarantaine ont été modifiées. Le gouvernement a d’ailleurs retardé le retour à l’école de 48 h.

À partir de vendredi, les tests PCR financés par l'État ne seront disponibles que pour les personnes à haut risque. Les Ontariens qui n’ont plus le droit de recevoir un test de dépistage PCR et qui présentent des symptômes sont invités à supposer qu'elles ont contracté la COVID-19 et à se mettre en quarantaine à la maison.

Ce changement réduira considérablement l'importance du dénombrement quotidien des nouveaux cas comme mesure de la propagation de la maladie dans la communauté. Selon le Dr Furness, c’est un peu comme fermer les lumières dans la pièce. On n’y voit plus rien .

S'exprimant vendredi à l'émission Metro Morning de CBC Radio, le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, a déclaré que la province devait consacrer les tests PCR aux personnes les plus à risque de maladie grave. Il a ajouté que la province surveillera de près d'autres paramètres, notamment les hospitalisations, la capacité des unités de soins intensifs, les décès et les éclosions dans les foyers de soins de longue durée afin de déterminer les prochaines étapes.

Le paramètre le plus important est - et notre objectif en tant que société a toujours été - de protéger notre système de santé afin que nous puissions fournir les bons soins au bon endroit et au bon moment à tous les Ontariens , a déclaré le Dr Moore. À l'heure actuelle, nous avons une bonne capacité de soins intensifs.

Dans les écoles, le Dr Moore a déclaré que l'absentéisme remplacera les tests positifs comme mesure de la prévalence de la COVID-19 lorsque les cours reprendront le 5 janvier.

Pour le Dr Furness, il s'agit là de la partie la plus déroutante et déconcertante du plan de la province.

Demandons à nos enfants tous les jours : "Est-ce qu'il manquait beaucoup d’enfants dans ta classe aujourd'hui?" Si oui, il faut avoir peur , a déclaré le Dr Furness.

Dans une lettre adressée aux services de santé publique de Toronto et de Peel, celui-ci a demandé aux unités de santé locales de retarder la réouverture des écoles de trois semaines. Ceci, selon lui, permettrait de répartir le nombre de nouvelles infections et donnerait plus de temps aux enseignants et aux élèves pour se faire vacciner.

La province affirme que le délai de deux jours imposé jeudi lui permettra de fournir des masques N95 au personnel des écoles et des garderies et de déployer 3000 unités de filtres HEPA autonomes supplémentaires dans les commissions scolaires.

Quarantaine réduite

En plus des changements apportés aux protocoles de test de dépistage, la période de quarantaine requise pour les personnes qui ont contracté la COVID-19 a été réduite de 10 à cinq jours pour les personnes entièrement vaccinées et les enfants de moins de 12 ans.

Selon la province, cette réduction de la période d'isolement est fondée sur des recherches montrant que les personnes généralement en bonne santé atteintes de la COVID-19 sont le plus contagieuses pendant les deux jours qui précèdent et les trois jours qui suivent l'apparition des symptômes.

Si l'on reste à la maison pendant ces cinq jours, c'est près de 90 % de l'excrétion virale qui est éliminée , a déclaré le Dr Moore.

La décision de l'Ontario d'assouplir les restrictions en matière d'isolement fait suite à celle des Centres for Disease Control and Prevention des États-Unis. D'autres provinces, dont l'Alberta, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick, ont adopté une approche similaire.

Cependant, le Dr Deonandan explique que ces changements sont risqués parce qu'ils sont basés sur une moyenne. Il est donc plausible que des personnes infectieuses se mêlent à des personnes en bonne santé.

Certains peuvent être infectieux pendant trois jours, d'autres pendant 12 jours ou plus , a-t-il déclaré.

Ce qui est inquiétant, c'est que nous avons des personnes qui réintègrent la société qui pourraient être toujours infectées.

Selon le Dr Deonandan, les tests rapides pourraient être déployés de manière stratégique afin que les personnes puissent se tester elles-mêmes avant de sortir de leur quarantaine.

Avec les informations de CBC News