COVID-19 : la situation à Kawawachikamach s’améliore

Depuis l'arrivée du virus dans la région le 22 décembre, 31 cas de la maladie ont été rapportés dans cette communauté dont la population est estimée à entre 800 et 1000 individus par le Centre local de services communautaires CLSC .

Le directeur du Centre local de services communautaires CLSC Naskapie, Denis Tremblay, constate un ralentissement du nombre de cas enregistrés chaque jour.

On a vu une évolution très rapide au début, lors des premiers jours, mais ça a commencé à diminuer beaucoup maintenant , explique-t-il, en espérant avoir atteint le pic de contaminations.

Pour le moment, aucune personne infectée par le virus n'a développé de complications.

Le CLSC de Kawawachikamach. Photo : Radio-Canada / LAURENCE ROYER

La vaccination a par ailleurs connu un grand succès dans la dernière semaine : environ 260 membres de la communauté ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19.

Seulement 57 % de la population de Kawawachikamach a reçu au moins deux doses de vaccin et 27 % des membres de la communauté ont reçu une dose de rappel.

Ce n'est pas énorme, mais on a vacciné beaucoup plus les 18 ans et plus , indique Denis Tremblay, le directeur du CLSC. La vaccination chez les moins de 18 ans dans la communauté n'est en qu'à ses débuts.

En date du 29 décembre, la communauté naskapie comptait 25 cas déclarés de COVID-19.

Les premiers cas dans la communauté ont été rapportés le 22 décembre. Kawawachikamach avait été épargnée jusque-là par le virus.

Des tests rapides à Pessamit

Des tests rapides ont été distribués jeudi dans toutes les maisons de la communauté innue de Pessamit, a indiqué le Conseil de bande via sa page Facebook.

Le Conseil ajoute que les pompiers ont terminé la distribution en porte-à-porte jeudi soir.

Par ailleurs, 31 cas positifs à la COVID-19 ont été enregistrés sur le territoire en un peu plus d'une semaine.

Selon le dernier bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, 396 cas de COVID-19 sont actifs sur l'ensemble de son territoire.