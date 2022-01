Le retour du couvre-feu déconcerte les centres d’hébergement d’urgence de l’Est

Même en dehors du couvre-feu, Dominique Bouchard, directrice générale du Centre Accalmie de Pointe-à-la-Croix, ne peut pas répondre à toutes les demandes. Elle accueille six visiteurs chaque soir. On ne peut pas en prendre plus pour l'instant parce que sinon, on ne respecte pas la distanciation de deux mètres , explique-t-elle.

Dominique Bouchard est directrice du Centre Accalmie de Pointe-à-la-Croix. Photo : Fournie par le centre d'aide et d'hébergement l'Accalmie

Au centre de crise et d'hébergement La Bouffée d'air du Kamouraska–Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques KRTB , à Rivière-du-Loup, la situation est semblable.

La directrice de l'établissement, Hélène Chabot, comptait neuf lits avant la pandémie. Elle a été contrainte de réduire sa capacité d'accueil à sept personnes, puis à cinq depuis l'arrivée du variant Omicron.

Selon elle, la contamination d'un de ses employés pourrait mettre en péril le fonctionnement de son centre. On ne peut pas mettre plus de ressources, même si les besoins sont immenses, parce qu'il n'y personne pour combler , regrette-t-elle.

« On vit toujours avec le stress. Si une personne est en isolement, on ne peut pas tenir le [fort] » — Une citation de Hélène Chabot, directrice du centre de crise et d'hébergement La Bouffée d'air, à Rivière-du-Loup

Le Réseau solidarité itinérance du Québec (Réseau solidarité itinérante du Québec RSIQ ) estime qu'il sera difficile pour les milieux communautaires de répondre aux demandes à la suite de l'imposition du couvre-feu.

L'organisme demande au gouvernement d'offrir l'amnistie aux personnes en situation d'itinérance qui se déplacent après 22 heures ou qui ont des campements de fortune installés à l'extérieur.

La police plus compréhensive en région

D'après Hélène Chabot, la mise en place d'un nouveau couvre-feu alimente le climat d'anxiété chez les personnes itinérantes. Ce qui est rassurant, note-t-elle, c'est qu'en région, les policiers connaissent généralement les personnes qui errent sans domicile fixe.

L'écusson qui orne l'uniforme des agents de la Sûreté du Québec (archives) Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

C'est un travail de longue haleine, reconnaît Dominique Bouchard, mais aujourd'hui les policiers sont plus sensibles et ça évite que [les autorités] ne soient trop répressives . La gestionnaire travaille dans ce milieu depuis près de 20 ans et a toujours tenu à sensibiliser les forces policières.

Sur la Côte-Nord, la Sûreté du Québec se fait désormais accompagner par un intervenant qualifié pour la soutenir dans ses interventions auprès des itinérants. Alexandre Dumas, intervenant psychosocial accompagnateur au Transit Sept-Îles, confirme que les policiers sont compréhensifs avec les itinérants en temps de pandémie.

Le couvre-feu imposé à un moment critique

Les divers intervenants consultés par Radio-Canada déplorent que l'imposition du couvre-feu par le gouvernement du Québec survient à un moment charnière.

À Sept-Îles, il y a une itinérance cachée , précise Alexandre Dumas. Pourtant, le centre d'hébergement affiche complet. Décembre a été un gros mois. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans la rue, qui ont perdu leur logement , s'interroge-t-il.

La maison d'hébergement Transit Sept-Îles a été occupée à pleine capacité durant le temps des Fêtes. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Pour refuser le moins possible de personnes, Transit Sept-Îles a remis en place l'occupation des chambres à deux occupants. Maintenant, on a nos 12 lits et le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS a mis en place deux lits de crise , détaille l'intervenant.

À Rivière-du-Loup, la direction de La Bouffée d'air estime qu'elle aurait besoin d'au moins dix lits supplémentaires pour répondre à la demande. Le constat est le même au Centre Accalmie de Pointe-à-la-Croix.

Les deux organismes considèrent que la pénurie de logements aggrave la situation des personnes en grande précarité. J'ai vu des gens retourner dans des relations conjugales difficiles parce qu'ils n'ont pas trouvé de loyer abordable , témoigne Hélène Chabot.

D'après le Réseau solidarité itinérance du Québec, plusieurs centaines de places en hébergement d'urgence manqueraient à l'échelle de la province.