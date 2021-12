L’ancien député provincial d’Ottawa-Centre Richard Patten est décédé

Élu pour la première fois en 1987, Richard Patten a occupé, pendant les trois années de son premier mandat, les fonctions de ministre des Services correctionnels puis de ministre des Services gouvernementaux.

Il a par la suite quitté son poste pour travailler à la Fondation de l'hôpital pour enfants de l'est de l'Ontario.

Il est revenu à la politique en 1995 et a été réélu en 1999 et 2003. Aux élections de 2003, il a obtenu une majorité de plus de 10 000 voix, soit 45 % du vote.

Au moment de sa retraite en 2007, Patten s'est dit fier d'avoir joué un rôle dans des projets ambitieux, comme la construction de l'autoroute 416 et l'ouverture du Centre de santé mentale Royal Ottawa.

Avec les informations de CBC