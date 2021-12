La Saskatchewan enregistre 735 nouvelles infections de COVID-19, un triste record

La Saskatchewan rapporte son bilan quotidien de nouveaux cas de COVID-19 le plus élevé depuis le début de la pandémie, avec 735 infections.

Le record précédent était de 601 le 30 septembre, selon des données de CBC/Radio-Canada.

Le nombre de cas actifs dans la province est désormais de 2844. Le 23 décembre, lorsqu’il y avait 789 cas actifs.

Dans un courriel aux médias vendredi, en réponse au nombre record de nouvelles infections, le premier ministre Scott Moe a déclaré que la province devrait s’attendre à un nombre croissant de nouveaux cas puisque le variant Omicron est plus transmissible que d’autres souches du virus.

Mais les chiffres les plus importants que nous suivons sont les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs , poursuit M. Moe.

Aujourd’hui, le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 est resté le même et les admissions aux soins intensifs ont continué de baisser, maintenant à 12. Les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs sont à leur plus bas depuis août , ajoute-t-il.

Jeudi, la province a annoncé qu’elle changeait son approche en ce qui concerne l’isolement et les tests de dépistage. Notamment, les Saskatchewanais ne doivent plus obtenir un test PCR pour confirmer un résultat de test rapide positif.

Il y a 117 cas confirmés d’infections au variant Omicron en Saskatchewan, et 1355 cas supplémentaires sont vraisemblablement liées à ce variant, selon le site web de la province.

Aucune mort supplémentaire n’est signalée vendredi.

Le nombre d’hospitalisations reste de 79 personnes, dont 12 aux soins intensifs (une baisse de deux patients).

La province rapporte le résultat de 2819 tests de dépistage vendredi, dont le taux de positivité était de 26 pour cent.

La prochaine mise à jour du tableau de bord provincial sur la COVID-19 est prévue mardi.