Les célébrations du Nouvel An sous surveillance en Ontario

Pour une deuxième année consécutive, les célébrations du Nouvel An devront composer avec des restrictions sanitaires imposées par les gouvernements.

En Ontario, restaurants et bars doivent cesser de vendre l'alcool à 22 h, et avoir les portes closes à 23 h.

La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (Commission des alcools et des jeux de l'Ontario CAJO ) entend bien faire respecter les mesures. L'organisme a confirmé que ses équipes seront sur place partout dans la province et les récalcitrants s'exposent à des amendes ou le retrait de leur permis d'alcool.

« C'est un temps pour célébrer, mais c'est un aussi un temps pour être en sécurité. » — Une citation de Raymond Kahnert, conseiller sénior aux communications de la CAJO

Il y a plus de mille permis d'alcool en vigueur en Ontario. Cependant des établissements à haut risque ont été identifiés et feront l'objet d'une surveillance accrue. Nous connaissons les établissements à haut risque et notre focus va se porter sur eux , explique Raymond Kahnert, conseiller sénior aux communications de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario CAJO .

Les récalcitrants s'exposent à différentes sanctions selon les règles de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario CAJO . M. Kahnert explique qu'elles peuvent être monétaires, mais peuvent aussi aller jusqu'à la révocation complète du permis d'alcool distribué par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario CAJO .

Les restaurateurs et propriétaires de bars doivent respecter plusieurs restrictions. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Lars Hagberg

Le conseiller aux communications de la commission a toutefois tenu à souligner le travail des propriétaires de bars et restaurants qui selon lui, font de leur mieux pour assurer la sécurité de leurs invités .

Le réveillon à la maison

Considérant qu'il ne sera pas possible de faire le traditionnel décompte dans les bars ou restaurants puisque ceux-ci fermeront à 23 h, les Ontariens rencontrés vendredi matin à Chelmsford optent pour une soirée beaucoup plus tranquille.

Michel Grenier passera le réveillon en compagnie de ses voisins à Azilda. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

« Ce soir on joue une petite partie de cartes avec nos voisins et on garde ça tranquille. » — Une citation de Michel Grenier, résident d'Azilda

Pour Suzanne Beck, le réveillon sera une soirée tranquille à regarder la télévision et manger en couple. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

« On va seulement regarder la télévision avec mon mari et manger de petits snacks. » — Une citation de Suzanne Beck, résidente de Dowling

Jamie Kinglsey espère que l'année 2022 sera pleine de joie et d'amour mais de santé avant tout. Photo : Getty Images / Ezra Belotte-Cousineau

« Ce soir c'est jeux en famille et peut-être un petit coup. » — Une citation de Jamie Kingsley, résident d'Azilda

Réal Lessard souhaite la bonne santé aux Ontariens pour l'année 2022. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau