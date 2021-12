58 morts liées à des accidents de la route à Toronto en 2021

En plus des 58 morts, au moins 183 autres personnes ont été gravement blessées sur les routes de la ville en 2021.

Les activistes continuent de demander à la Ville de faire mieux, quatre ans après le lancement officiel du plan de sécurité routière de Toronto, dont l'objectif est de parvenir à zéro décès et blessures liés à la circulation.

Notre programme Vision zéro est essentiellement un échec , a déclaré Jessica Spieker, porte-parole de Friends and Families for Safe Streets [Amis et familles pour des rues sécuritaires, traduction libre].

Mme Spieker continue de souffrir de douleurs chroniques et d'une lésion cérébrale après avoir été happée par un SUV en 2015 alors qu'elle se rendait au travail à vélo.

Lorsque vous avez été victime de la violence routière et que vous comprenez à quel point il est douloureux et dévastateur de survivre à une blessure grave ou de perdre votre conjoint, de perdre un enfant, l'agonie est écrasante - surtout en comparaison avec la facilité avec laquelle il est possible de prévenir ce carnage humain , a déclaré Mme Spieker.

La Ville souligne les projets achevés en 2021

Toronto a fait des progrès cette année en rendant les pistes cyclables permanentes, en émettant des milliers de contraventions grâce à ses radars photo et en améliorant les feux de circulation pour les piétons, peut-on lire dans un courriel émis par la Ville à CBC News.

La division des services de transport a aussi souligné qu'elle avait également réduit les limites de vitesse sur les routes locales à Etobicoke, North York et Scarborough, installé 350 zones scolaires et lancé un projet pilote qui vise à réduire les risques de collision sur les virages à gauche dans huit intersections.

Dans un autre courriel, la Ville a défendu le programme Vision zéro, affirmant qu'il s'agit d'un plan à long terme et que les résultats durables ne sont souvent pas immédiats .

Le succès de Vision zéro dépend de changements comportementaux, culturels et structurels à long terme, tant pour la Ville que pour le public , a-t-elle déclaré.

En réponse à la conduite acrobatique qui devient un problème sérieux sur les routes vides, la province a durci les sanctions en juin. Les députés de l'opposition néo-démocrate poussent le gouvernement à aller plus loin et à adopter le projet de loi 54, la Loi sur la protection des usagers de la route vulnérables .

Au moins 25 piétons tués

En raison de la pandémie, en 2020, les routes étaient plus sécuritaires, explique le professeur d'urbanisme de l'Université de Toronto, Matti Siemiatycki. Le nombre de décès causés par des accidents de la route est passé à 40, le chiffre le plus bas depuis 2011.

2021 a bien débuté : seulement quatre personnes sont mortes en raison d’accidents de la route au cours des trois premiers mois de l'année, selon les données de la Ville. Les choses ont commencé à changer en juin. Depuis lors, au moins quatre usagers de la route sont morts chaque mois.

Parmi ces décès, on compte 25 piétons, un cycliste et 32 conducteurs, passagers et motocyclistes.

Cette année, nous avons assisté à un rebondissement , a déclaré M. Siemiatycki. Une transformation beaucoup plus importante est nécessaire. Elle nécessitera à la fois une expertise technique et une volonté politique.

Les banlieues comme Etobicoke et Scarborough en particulier doivent être repensées pour la sécurité des piétons et des cyclistes, en mettant l'accent sur la protection des usagers de la route les plus vulnérables comme les personnes âgées et les enfants, a-t-il ajouté.

Dylan Reid, porte-parole de Walk Toronto, a déclaré que l'augmentation du nombre de décès est révélatrice.

C'est le volume de la circulation qui est le facteur déterminant, non seulement pour les piétons, mais aussi pour les cyclistes et les conducteurs en termes de blessures , a-t-il déclaré. Cela nous dit aussi que Vision zéro ne fait pas vraiment de différence.

Avec les informations de CBC News