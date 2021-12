COVID 19 : Plus d’enfants hospitalisés en Estrie, mais pour de courts séjours

De un à cinq enfants sont admis à l'hôpital pour cette raison depuis les derniers jours.

Le directeur du département de pédiatrie au CHUS Fleurimont, le Dr Jean-Sébastien Tremblay Roy, se fait toutefois rassurant. Leur séjour à l'hôpital est rarement très long. À l'heure actuelle, c'est surtout des difficultés à bien hydrater leurs enfants que rencontrent les parents.

C'est que comme chez les adultes, la COVID peut causer de la diarrhée. Quand on a un bébé de 6 ou 5 mois, qui a de la difficulté à bien boire, qui a des diarrhées abondantes, notre seuil pour hospitaliser l'enfant va être plus bas parce qu'il va se déshydrater plus qu'un enfant plus vieux. L'âge dans ce sens devient un facteur important d'hospitalisation , résume le Dr Tremblay Roy.

Certains enfants ont aussi des détresses respiratoires qui sont quand même légères.

« On n'a pas eu d'enfants qui ont été hospitalisés aux soins intensifs. Très peu d'enfants aussi qui ont eu besoin de support d'oxygène. Actuellement, ça reste des hospitalisations pour souvent donner un coup de pouce à l'hydratation. » — Une citation de Dr Jean-Sébastien Tremblay Roy, chef de la pédiatrie au CHUS Fleurimont

Le Dr Tremblay Roy n'est pas en mesure de préciser si la majorité des enfants âgés de 5 ans et plus hospitalisés en raison de la COVID ont reçu ou non une première dose de vaccin.

On avait eu très peu d'hospitalisations en Estrie jusqu'à présent. C'est clair qu'avec le nombre de cas [en augmentation], on va avoir plus d'enfants [malades]. Il est encore un peu trop tôt pour dire si la proportion, elle, est en augmentation , poursuit-il.

Pour se protéger, le Dr Tremblay Roy encourage néanmoins les parents à faire vacciner leurs enfants âgés de 5 ans et plus et à suivre les consignes sanitaires.

Plus de COVID-19, moins d'influenza

Si la COVID-19 circule abondamment ces jours-ci, les autres virus respiratoires semblent en pause. Chez les enfants, l'activité du virus respiratoire syncytial [VRS], est presque à zéro en ce moment , constate le Dr Tremblay Roy.

Le VRS n'est pas grave, mais peut mener à plusieurs hospitalisations, surtout chez les enfants de moins de deux ans. Une vague de VRS a d'ailleurs durement frappé l'Estrie cet automne.

« Normalement, on serait en saison de VRS et d'influenza. On va toucher du bois pour que ça continue dans le même sens parce qu'avec le réseau de la santé qui est déjà très, très sous pression, si on a une épidémie de VRS et d'influenza, ça va être très, très difficile. » — Une citation de Dr Jean-Sébastien Tremblay Roy, chef de la pédiatrie au CHUS Fleurimont

Le chef du département constate néanmoins que contrairement au reste du réseau, les lits d'hospitalisations ne sont pas tous remplis au département de pédiatrie.

Un syndrome à surveiller ?

Dans certains cas, les enfants infectés par la COVID-19 sont susceptibles d'avoir une inflammation multisystémique qui s'apparente à la maladie de Kawasaki et qui peut entraîner de graves complications, comme une inflammation cardiaque.

Avec cette vague d'hospitalisations en cours, le Dr Tremblay Roy croit que les prochaines semaines seront à surveiller de très près .

Je n'ai pas vu d'article publié [scientifique] montrant qu'il y a eu une augmentation du nombre de cas dans aucun pays. On pourrait penser qu'en Europe, ils commenceraient à avoir plus de cas de syndromes inflammatoires en lien avec la COVID.

« En général, c'est de 6 à 8 semaines post-infection. On va surveiller. On va peut-être être chanceux aussi. C'est peut-être une chose qui va arriver, mais on espère qu'il n'en causera pas plus non plus. » — Une citation de Le Dr Jean-Sébastien Tremblay Roy, chef de la pédiatrie au CHUS Fleurimont

Le Dr Tremblay Roy avance que le variant Omicron pourrait aussi causer moins de cas, mais ça, personne ne le sait .