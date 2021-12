L’actrice américaine Betty White est morte à quelques jours de ses 100 ans

Figure marquante du petit et du grand écran aux États-Unis, Betty White est née le 17 janvier 1922 à Oak Park, en banlieue de Chicago. Celle qui a commencé sa carrière à la fin des années 1930 avait connu un regain de popularité dans les années 2010, apparaissant notamment dans une publicité de Snickers diffusée à heure de grande écoute durant le Super Bowl, ou encore en volant la vedette dans la série Hot in Cleveland.

Même si Betty approchait les 100 ans, je croyais qu’elle vivrait pour toujours , a affirmé Jeff Witjas dans une déclaration envoyée au magazine People vendredi.

Elle va terriblement me manquer, tout comme elle va manquer au monde animal qu’elle aimait tant. Je ne crois pas que Betty avait peur de mourir, parce qu’elle voulait rejoindre son mari bien-aimé Allen Lunden [décédé en 1981]. Elle croyait qu’elle serait avec lui à nouveau un jour , a ajouté Witjas.

Plus de 80 ans de carrière

Betty White a commencé sa carrière à la radio vers la fin des années 1930, avant de faire ses débuts à la télévision en 1939 en chantant sur les ondes d’une chaîne expérimentale de Los Angeles. Après la

Avec son style comique unique, qui mélangeait douceur et audace, elle a donné naissance à une panoplie de personnages excentriques dans des séries comme Life With Elizabeth dans les années 1950, The Golden Girls (Carré de dames) dans les années 1980 et Boston Legal (Justice à Boston), diffusé de 2004 à 2008 sur les ondes de ABC.

Plus de détails à suivre.